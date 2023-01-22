流浪貓暗示、拿去過香爐 幸運刮出百萬獎金

過年期間最夯的2000元刮刮樂持續開出百萬大獎，據台彩今透露，接連在台中、宜蘭開出百萬獎金，據台彩統計，目前「2000萬超級紅包」刮刮樂百萬獎金還剩下741個。

據台中市北屯區平昌里北平路四段89之51號的「京典彩券」描述，近日彩券行附近來了隻身上有傷口的小黑貓，彩券行蘇小姐帶小黑貓看完醫生後帶來店內一起上班。不久後，店裡來了兩位客人想買「2000萬超級紅包」，蘇小姐拿了小黑貓旁的「2000萬超級紅包」讓客人挑選，小黑貓突然喵了一聲長音，客人沒多久回到店內開心說刮中100萬元，並包了個大紅包給小黑貓，希望小黑貓平安健康長大、繼續在彩券行當招財貓。

好消息也出現在宜蘭，位於宜蘭縣礁溪鄉中山路二段67號的「金園投注站」，據老闆描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元是位年約50多歲婦人，平常就會來店買彩券，當天來到店裡準備刮「2000萬超級紅包」，忽然想起應該先拿去附近的「德陽宮太子廟」過香爐，希望帶來好運氣。於是拿著刮刮樂去過完香爐便回到店𥚃刮，邊刮口中邊唸「一定會中、一定會中 ...」，果真幸運刮中100萬元。

「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個「200萬元+賓士休旅車」、850個100萬元。據台彩統計截至1月20日，已刮出0個2000萬元、1個「200萬元+賓士休旅車」、109個100萬元。