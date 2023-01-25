產業大咖過年開書單／蘇純興 要讓大象會跳舞

和泰車總經理蘇純興從小學畢業後就遠赴美國求學，也因此他如今主要閱讀的是英文雜誌和月刊，當然中文報紙也是每日必讀。只是在和泰集團企業愈趨龐大、愈趨多元之後，蘇純興常常回到家時都已經是10時過後，在有限的時間裡，閱讀愈來愈不容易。

即使如此蘇純興仍然在許多次內部會議時引用《誰說大象不會跳舞》裡的許多觀念與說法，顯示這本書對蘇純興的影響不小。

《誰說大象不會跳舞》是商業週刊（BusinessWeek）2002年十大商業選書。甫出版即登上《紐約時報》暢銷書榜、亞馬遜書店暢銷書冠軍。

IBM董事長葛斯納執筆撰寫1993年葛斯納初掌IBM時，IBM虧損160億美元，4萬5,000名員工被裁撤。2002年，葛斯納退休時，IBM獲利80億美元，員工增加6萬5,000人的故事。

它也深入省思電腦業和領導的原則。良好的策略起於大量的計量分析。做了這種非常困難的分析之後，還需要結合智慧、遠見和冒險犯難的精神。真正出色的公司，部署的策略是可信且可執行的。良好的策略應該無微不至，少談願景。

蘇純興初接和泰車總經理時打出的跳脫框架，從思維上對應產業的變化，接著又將集團的觸角伸出傳統的汽車相關產業之外，並且在MaaS（移動即服務）的領域找到新的空間，蘇純興在和泰集團的努力，印證了誰說大象不能跳舞這句話。