產業大咖過年開書單／邱瓈寬 學薛西弗斯精神

經濟日報／ 記者何秀玲／台北報導
寬魚國際執行長邱瓈寬(右)。 (本報系資料庫)
寬魚國際執行長邱瓈寬(右)。 (本報系資料庫)

演藝圈大姐大、寬魚國際執行長邱瓈寬出入任何場合總穿著涼鞋，外表看似大而化之其實內心細膩，外剛內柔的她，特別喜歡讀書。她推薦的書是法國哲學家卡繆寫的《薛西弗斯的神話》、《紅樓夢》等經典名著。

「薛西弗斯周而復始推石頭，每次都得重複再推，但他正面面對」。邱瓈寬更期望建立兩岸三地人才平台，這是她經營寬魚的使命。

邱瓈寬被譽為王牌經紀人，擔任過天后王菲、那英的經紀人，縱橫影視圈30多年，同時也是名製片和億萬名導演，更是王菲《空城》、那英《心酸的浪漫》作詞人，俠女的外表有著詩人般的才情。

邱瓈寬說，有段時間受憂鬱症所苦，著名的金曲獎最佳作詞人李焯雄送她一本卡繆的《薛西弗斯的神話》（Le Mythe de Sisyphe），讓她豁然開朗。

薛西弗斯被天神懲罰，周而復始地推石頭上山，但每當他推到山頂，石頭又會往下掉，一切重來。邱瓈寬說，一般人只理解這說的是「徒勞」，但卡繆寫薛西弗斯不怨命運，他明白事情就是這樣，就算他得重複，也沒被打倒，他選擇面對。

她認為，很多人喜歡某某人是娛樂圈、文創業的推手，其實這些推手都是薛西弗斯，沒有一次到位的成功。

她說：「因為我們的不認命，不斷重複推石頭是我們的工作與天職」。

石頭 神話 王菲

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