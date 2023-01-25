產業大咖過年開書單／卓永財 向隱形冠軍看齊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
上銀集團總裁卓永財。記者宋健生／攝影
上銀集團總裁卓永財。記者宋健生／攝影

企業如何在震盪的經濟變局中，仍能持續成長獲利？上銀集團總裁卓永財極力推薦《隱形冠軍：21世紀最被低估的競爭優勢》。他說：「台灣推動轉型升級的企業太少，其實我認為，每一家企業的負責人都應該要讀這本書！」

卓永財透露，在上銀集團，所有理級以上幹部，都要讀這本《隱形冠軍》，同時交心得報告。據了解，卓永財還曾將這本《隱形冠軍》送給華邦電董事長焦佑鈞。焦佑鈞稍早接受媒體訪問時，主動提及卓永財贈書的事，強調這本書對他的幫助很大。

卓永財強調，一味追求量大、低價的時代已經過去，台灣企業根本拚不過中國大陸及東南亞的低價競爭，除了本身要推動轉型升級之外，更要替客戶創造附加價值，如此才能跟客戶維持緊密合作關係，確保訂單長久無虞。

卓永財指出，大家以往所讀到的企業案例，大部分都是在談國際級大型企業，像蘋果、英特爾、三星、特斯拉等，但台灣絕大多數都是中小企業，它們所擁有的資源，根本無法跟這些國際大企業相比擬。

因此，必須思考自身所處的環境與所擁有的資源，找出最適合自己的可行方式。

而企業除了持續創新之外，也需了解：長期的成功，來自於持續專注在正確的事物上，每天在一些不起眼的小地方做出改進。

卓永財說，《隱形冠軍》總結了隱形冠軍的營運模式：是把許多小事情做得比競爭對手好，而不是在一件大事情上，做得特別出色。

卓永財 隱形冠軍 上銀

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