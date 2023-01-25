產業大咖過年開書單／周俊吉 找回企業的初心

新春伊始，正是讀書好時節！信義房屋集團創辦人周俊吉要跟讀者分享《企業初心》這本好書。

周俊吉說，本書主角是修伯特．喬利（Hubert Joly），在2012年臨危受命，接下美國大型連鎖電子產品零售商「百思買」（Best Buy）的執行長，是百思買陷入營運困境，在短短半年內第三位走馬上任的執行長，而他之前完全沒有過零售業相關的工作背景。

周俊吉表示，初初翻閱，也許會以為這本書談的是一家企業起死回生的奇幻旅程；但若我們細究箇中精髓，就能為自己寫下獨一無二的人生註記。「初心」，是指我們做某件事原來的想法或最初的願望。每個人自幼也許擁有過很多初心，念書的初心、工作的初心、追求夢想的初心、生而為人的初心。最重要的是─不忘初心，方得始終。

對多數人來說，「工作」占據人生的比例應該最高；也因此，我們如何看待「工作」，相當程度主宰著你、我的生活調性。

周俊吉說，如果我們將「工作」視為一種成就人生意義的有效途徑，即便是例行公事，也盡力為他人帶來正面影響，甚至積極為公共利益做出貢獻；當身邊所有人一想到你就嘴角含笑、滿面春風，眼前的路會不會頓時光明許多？走著走著，也許就彈出了一首首輕快精彩的人生協奏曲。

這本書，就是希望透過喬利拯救百思買的過程，以小喻大、希望所有讀者從中尋得經營工作、經營自己，乃至於經營人生的究極力量。