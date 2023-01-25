產業大咖過年開書單／林寶水 開創第二曲線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空董事長林寶水。記者林俊良／攝影
長榮航空董事長林寶水。記者林俊良／攝影

農曆春節來到、出國人潮湧出，航空業營運即將起飛，而近期繁忙的長榮航空董事長林寶水推薦的好書是《第二曲線》，這本書的作者是查爾斯．韓第（Charles Handy），主旨在說明「變革與開創」。

林寶水指出，《第二曲線》這本書主要傳達在跨步向前時，必須要有所變革，開創不同的新思維，而不是在危機迫在眉睫之際才開始面對必要的變革，如同作者在前言所說的，當世界改變，我們也必須改變。

企業永續經營是專業經理人的使命，縱觀人類發展的歷史，世界上沒有什麼是會一直保持不變的，最好的產品、最好的商業模式，都會經歷S型成長曲線的變化，從產品的創始到消費者逐步接受，到爆炸性成長、最後趨向平緩與衰退，都是必然經歷的過程。

企業經營也是一樣，當進入快速成長階段時，常常拘泥於要繼續成長，但是忽略了自身所深陷的瓶頸，這是從成長走向衰退轉捩點的警訊，因此只有不斷的思考以及尋找下一個成長動能，並且不斷嘗試創新，才能在踏入巔峰之前，開始另一條曲線來讓企業永續經營。

查爾斯．韓第在《第二曲線》一書當中，很明確的歸納出當今社會上存在的各種現象及問題，從政治、經濟、科技發展、人類行為…，引導讀者思考問題的本質，而不是告訴讀者要做些什麼，並且深入探討許多看似理所當然的事情。

例如作者提到的「龐氏騙局」，不難讓人聯想2008年次級房貸風暴，最大的問題出在以「後金補前金，拿新錢還舊錢」的操作手法，製造出的假象，最終影響到各層面，不只是商業行為的進行，也影響後代的權利，是值得執政者、專業經理人、黎民百姓重新省思。

當人類的工作被日益發達的科技以及機器人所取代，幾千年以來無論從事勞力、腦力、技術的行為，現在也面臨到一個改變的轉折點，每一個人都應該重新檢視、開創屬於自己的第二曲線，才不會任由機器來主宰我們的未來。

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