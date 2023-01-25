產業大咖過年開書單／翁朝棟 提前應對威脅

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼董事長翁朝棟（本報系資料庫）
中鋼董事長翁朝棟（本報系資料庫）

新春伊始，中鋼董事長翁朝棟推薦三本書陪大家過年。這三本書分別是講述團隊合作管理心法的《主管這樣帶人就對了》，知名商管作家科林斯的《恆久卓越的修煉》，勾勒未來經濟十大趨勢與生存法則的《大威脅》。他說，這每一本都是值得一讀的好書。

翁朝棟的友人說，翁朝棟能帶領中鋼創50年最優績效，關鍵就在他不斷自我充實，年輕時因工作傑出很快擔任主管，仍不忘就近到國立中山大學進修取得企管碩士，之後更進一步獲得成功大學博士學位。即便中鋼董事長職務相當忙碌，工作上日理萬機，仍維持閱讀習慣。

友人表示，翁朝棟平時在群組裡分享的文章或視頻都言之有物，令人多有啟發，他所推薦的好書更是非看不可了。

翁朝棟指出，《主管這樣帶人就對了》（Extreme Ownership）」的作者是美國海豹部隊的戰場前線指揮官，參與過伊拉克戰爭頗有戰功。

全書融合戰場和商場的領導心法，分解成12個相互關連的領導原則，將戰爭故事、領導理論與企業案例組合串連，可實際應用在管理層面。《恆久卓越的修煉》（Turning Your Business into an Enduring Great Company）作者之一的柯林斯（Jim Collins），就是經典商管書「從A到A+」的作者。全書從人才、領導、願景、策略、創新到執行步驟清晰，把抽象的「卓越」概念，分解成可設定、可執行的元素。

曾經在2008年成功預測美國次貸危機與金融海嘯的著名經濟學家魯比尼的《大威脅》（MEGATHREATS），點出未來經濟十大趨勢與生存法則。

書中最新預言，全世界至少有十大供給面負面衝擊正在發生，各國面臨前所未有的停滯通膨債務危機，其嚴重威脅程度與1970年代的停滯性通膨、及2008年的債務危機相比毫不遜色。

《大威脅》書中列舉十大趨勢包括，史上最大債務危機將至；民間與公共債務違約潮來襲；「生不如死」，人口結構定時炸彈倒數…等，讓專業管理者洞察時勢。

債務 中鋼 通膨

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