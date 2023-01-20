SCFI運價指數近平盤封關 業界盼望持穩不跌

全球華人期待的農曆春節假期本周五展開，今(20)日上海集裝箱出口(SCFI)運價指數封關表現平穩，接近平盤收盤，指數僅小跌1.67點，以1029.75點收盤，周跌幅0.16%，指數守住千點大關，業界都期待年後開春能順利開出紅盤。

業界盼望運價在兔年「能兔躍新程」，然而全球運價指數進入一個寒冬期，業界普遍認為第1季還看不到隧道曙光，只要運價持穩不跌就很好了。

根據最新一期出爐的運價，也因為大家都開始放年假，交投相當冷清，SCFI貨櫃運價指數本周跌幅收斂縮小，指數僅小跌1.67點，指數來到1029.75點。其中，跌跌不休的遠東到美西止跌還上漲，每FEU(40呎櫃)達1403美元，較前一周上漲25美元，上漲1.8%。

至於遠東到美東每FEU(40呎櫃)較前一周下跌42美元，跌幅1.49%，指數收2783美元；遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,014美元，較前一周下跌6美元，跌幅0.59%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1816美元，較前一周下跌20美元，小跌1.09%。