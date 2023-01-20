長長十天春節連假他們忙到炸！過年最忙碌的十個工作

長達十天的農曆春節假期今（20）日起正式展開，上班族無不引頸期盼，安排全家出遊、朋友聚餐或是宅在家耍廢，呈現百百種的放鬆姿態，但有一群無名英雄卻是呈現「爽到你艱苦到我」的工作節奏。1111人力銀行盤整農曆年節最忙碌的十個工作，向這些堅守崗位，維持社會常態運作的一份子致上最高敬意。

便利超商人員：

台灣超商實體門市超過1.3萬家，覆蓋率全球第二，普及性及便利性不言而喻，全年無休的營業型態，從台灣頭到台灣尾都看得到便利超商佇立，其中的靈魂人物就屬一夫當關的萬能店員，除了收銀結帳還要負責影印、繳費、寄收包裹、微波熱食及現煮咖啡等，年節期間還得賣力衝刺福袋銷售業績，堪稱最忙碌的工作人員，沒有之一。

年貨大街工讀生：

疫情趨緩買氣回升，傳統市場及大賣場裡湧現人潮，年貨大街成為人聲鼎沸的市集，今年人力更吃緊，工讀生忙翻天，推銷年菜套餐、介紹高檔乾貨、忙著分裝零食試吃、上下來回補貨，浮誇叫買聚集人氣，拉高嗓門招攬生意，將銷售結合表演藝術工作，喊場通常要久站兩到三小時才能休息片刻，有時甚至忙到沒時間喝水、上廁所，是最不為人知的辛苦考驗。

醫護人員：

過年期間醫院會暫時關閉部分病房，讓半數的醫護人員能夠輪流回家過節，因而只好延長三班制的工作時數，從平日8小時延長成12小時，用重疊的時數彌補因放假而短缺的人力，例如留在急診室的醫生及護理人員，值12個小時的班，結果比平常更過勞，受到新冠和流感疫情，加上診所休診影響，年節期間感冒、吃壞肚子，以及受到天氣變化的慢性病患，全湧入醫院急診室，醫護人員沒有最忙只有更忙。

警消人員：

為了守護人民的生命財產安全，警消人員24小時全年無休，當然過年期間也不例外，根據內政部的統計，110年共發生24萬餘件刑事案件，以及2萬1684次火災，即使是過年，警消人員也要採取輪休、排休的方式，犧牲長假，換得人民的平安。不只有例行的工作，因應重要節日維持治安平穩、交通順暢，警消同仁年節期間的任務，可能還比起平常日更加吃重。

加油站員工：

台灣一到長假，加油站總會出現超長的排隊加油車龍，呈現歡樂出遊的前奏，加油站員工的基本工作內容是替顧客加油和結帳，但忙碌起來還要支援洗車擦車，雖然薪資優於勞基法，有額外夜間津貼，但工作環境危險，上班必須忍受難聞的濃厚汽油味，下班要交接算表，有承擔虧額的壓力，更要小心慢性中毒，若是排大夜班日夜顛倒，更是犧牲健康，擠身過年期間，最辛酸的工作之一。

新聞記者：

過年期間想要得知最新消息，滑開手機即時新聞持續推播、打開電視整點新聞不斷放送、翻開報紙一樣有當天的重要新聞，這些內容的產出者就是新聞記者，為了讓民眾在過年期間一樣能看到重要新聞事件，多數的記者無法擁有完整的假期，一般的上班族可以享受連續十天的長假，對媒體從業人員來說十天的休假可能要拆成兩段來休，為了在過年期間也有新聞內容，甚至要犧牲除夕圍爐的重要時刻，令人心累。

餐飲從業人員：

隨著疫情趨緩，國人上館子圍爐意願明顯上升，過年期間只要裝扮得美美的就可以享受豐盛的料理，把繁瑣的備餐過程以及酒足飯飽後收拾鍋碗瓢盆的工作，外包給餐廳來完成，當民眾在餐廳享受家人齊聚的圍爐宴時，包括廚房的料理團隊、外場的服務人員都犧牲了自己與家人團聚的時間，兢兢業業的職人精神值得肯定。

交通運輸人員

每到農曆新年，民眾返鄉過節或是出遊走春，使得大眾運輸系統更加忙碌，台鐵、客運、高鐵加開班次，疏運南來北往大量人潮，因此運輸從業人員從上到下都要上緊發條，安全的把旅客送回家，例如高鐵在1/18~1/30日共加開12班次，總計13天提供2,269班次列車的旅運服務。即使加開班次，台鐵、高鐵對號座還是一票難求，預期仍有許多旅客會到現場碰碰運氣，可以想見運輸服務業春節期間一定忙得不可開交。

飯店觀光從業人員

今年春節假期長期十天，與其天天在家吃吃喝喝，不少人會選擇初三後，來趟國內小旅行，加上仍有疫情考量就算國門已開，選擇出國的人依然不多；反觀國內春節訂房率已超過八成五，飯店接待已就備戰狀態迎接大量住房遊客，有人出遊就要有人服務，宿業者也能趁這一波搶賺節慶財；而飯店業推出的應景年菜，也成功吸引許多家庭選擇到飯店圍爐，餐飲領班、內外場正職人員以及計時兼職人員的忙碌可以想見。

百貨從業人員

每到春節假期，許多人就已摩拳擦掌研究各大百貨攻略，準備趁初一搶購超值福袋討個好彩頭，除此之外要需添購新衣、伴手禮、年菜等，為了提供消費者最優質的服務，春節大檔各家廠商早已調派過年期間人力，通常各櫃位除了早晚班的正職人員，還會增派2名計時兼職人力，因此百貨從業人員在春節期間的班表，都是上好上滿，但有部分業者，為了鼓勵春節期間到班工作的同仁，會主動加發獎勵金數千元慰勞櫃哥櫃姐，也是衝刺業績外的額外收獲。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，台灣的服務業軟實力，深獲國內外旅客一致好評，雖然出遊花錢享受品質是應該的，但建議要抱持「互相體諒」的心態消費，尊重每個職業勞動者的付出，當個有水準的文明人。