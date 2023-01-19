高盛裁員3千多人只是危機開端！2023年你該為生存做好最壞打算

摘要 1.美國市值最大的企業幾乎都是科技大咖，科技股表現不佳，整體市場行情也不可能多好。 2.美國金融業去年開始進入寒冬，IPO金額較前一年度大幅下降90%。近日傳出美國頂尖投資銀行高盛將裁員3200人。

2023年開始，全球市場充滿一股悲觀的氣息。主要原因是，許多科技大廠如亞馬遜、Meta、Salesforce看淡未來前景紛紛裁員。這並不令人意外，過去2年，由於新冠疫情帶動數位轉型浪潮，加上美國聯準會寬鬆的貨幣政策，掀起前所未有大行情。最大受益者就是科技股，許多公司招兵買馬、大幅擴張人手。如今進入後疫情時代、利率上升，資金盛宴已經結束。

對整體股市來說，美國市值最大的企業幾乎都是科技大咖，科技股表現不佳，整體市場行情也不可能好到哪去。另外還有庫存問題，企業早些時候樂觀看待前景、拚命生產，現在產品賣不出去，形成短期財務危機。最近全球最大自行車供應商巨大面臨庫存問題，逼得政府不得不重視。

台積電的護國神山神話，也面臨必須修正的關鍵時刻。台積電也將因客戶的景氣周期縮減訂單，導致業績短期衰退。但台積電最大挑戰，來自地緣政治衝突，因此必須重新布局生產據點，前往美國、日本和德國設廠。這些新地點的生產成本較台灣高出很多，而且缺乏人才及完整生態系，必然拖累台積電業績表現。

除了科技產業，美國金融業也有極大壓力，特別是投資銀行。前2年市場好時，企業上市（IPO）和金融業購併都創歷史新高，但2022年起進入寒冬，美國IPO金額較前一年度大幅下降90%，投資銀行瑞士信貸甚至面臨倒閉危機。傳聞美國頂尖投資銀行高盛將裁員3200人，這是一大警訊，我相信這只是開始。

做好最壞打算

我們從中學習到了什麼？就是我們現在正處在一個反轉的時刻。全球經濟開始反轉，政治也開始反轉，地緣政治危機升高。美中表面上暫時握手言和，暗地裡卻動作不斷。

台灣因地緣位置，難以免於大國博弈，除了半導體台積電以外，最近美國總額1億8000億美元的對台軍售案，正進行「知會國會」程序。不論科技和國防，台灣基本上是被動的配合美方。

最近看到一篇2022年的文章，提到2022年是強人倒下的年代，引用例子是俄國總統普丁。但我還可以想到很多人，都是年初看起來很好，但年終時卻得面對四伏的危機。包括中國領導人習近平，我們的小英總統，還有現在已下台的英國前首相特拉斯。另外一個摔倒的企業人物是馬斯克，特斯拉股價大跌7成，從英雄變成狗熊。

除了經濟和政治以外，我還觀察到其他危機，包括環境及社會生態。由於地球暖化，氣候災害不斷，在2023年恐怕會更嚴重。在社會層面，台灣老年化和少子化問題嚴重，勞動力短缺；外加國際通膨浪潮衝擊，許多人薪資縮水買不起房子，社會矛盾日益嚴重。

新年新希望，在大家準備歡喜過新年的時刻，還是做最壞的打算比較好，大家不妨等著看，不要怪我烏鴉嘴！

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