國泰航空推出「樂在團圓．春節不打烊」限時優惠

迎春接福，兔年吉「翔 」。國泰航空推出兔年首波優惠 -「樂在團圓．春節不打烊」，自2023年1月20日起至1月29日止，台北/高雄-香港來回機票含稅只要新台幣8,859元起，商務艙也只要新台幣19,924元起，適用旅遊日期自2023年2月7日至3月31日止。

此外，即日起至2023年1月31日止，於國泰航空官網購買台北/台中/高雄出發至任一航點之機票，還有機會獲得限量新春好禮，包含：

●百貨禮券(價值新台幣800元)，活動期間每天10名，共140名。

●國泰兔年生肖毛公仔套裝，共30名，活動結束後抽獎。

新春好禮適用出發日期為2023年1月20日至6月30日之機票，中獎結果將在2023年2月6日起，陸續以電子郵件個別通知中獎人。

農曆新年期間，無論你打算探訪海外親友，還是與家人一起過年團聚，國泰航空都伴你歡度難忘美好的新年。有關「樂在團圓．春節不打烊」限時優惠詳情及各項細則及條款。