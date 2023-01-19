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劍湖山世界春節連假限時優惠 門票最低99元起

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
劍湖山春節加碼12歲以下只要99元，預期帶來一波全家出遊潮。劍湖山世界提供
劍湖山春節加碼12歲以下只要99元，預期帶來一波全家出遊潮。劍湖山世界提供

暌違多年，今(2023)年春節，來自日本的朋友-戽斗星球動物們重磅回歸，降落在劍湖山世界（5701），全球最多數量「戽斗星球」大型角色出現在劍湖山，讓遊客盡情與療萌戽斗明星拍照留念、還有神祕嘉賓「戽斗恐龍」一同秘密降臨劍湖山，帶來更多驚喜。還有Q萌「戽斗星球人偶明星見面會」，精采節目內容，一起唱跳劍湖山。再順勢推出春節連假1月20日到1月29日限時加碼優惠，12歲以下兒童只要99元，更多活動內容詳洽劍湖山世界官網。

劍湖山世界經理張華紋表示，春節連假是闔家出遊的大節日，今年特別選定全家同樂的兒童玩國，推出新主題，樂園首創與萌度破表的「戽斗星球」合作，「戽斗星球」大型角色們降落在劍湖山世界兒童玩國，依角色的特性，規劃為三大主題區，包含「戽斗星球經典區」、「戽斗星球恐龍展」、「戽斗星球冰原舞台」，以及每天11：40在「戽斗星球冰原舞台」有可愛的戽斗星球人偶明星見面會，和大小朋友們一起唱跳同樂。

此外，「戽斗星球恐龍展」旁，推出全新設施「彩虹攀爬網」，讓小朋友可以盡情的放電，還有「童話世界」，畫出屬於自己獨一無二的恐龍，活靈活現的投影在螢幕上，跟自己彩繪的恐龍互動，也實現了小朋友的第一個動畫夢。戽斗樂園裡，還有可愛的嘟嘟車、兒童蛙娃機、百戰嚕啦啦讓小小朋友盡情玩耍放電，以及親子雲霄飛車-咕咕飛車、飛天法寶、皇家馬車等多項全家共遊體驗設施。

春節賞花、瘋遊具、選好運、精彩秀不停，劍湖山世界春節期間1月20日到1月29日限定加碼活動，懶人包如下：

一、天天享優惠：全民暢玩價499元(原價899元，享56折優惠)、12歲以下99元。

二、天天迎財神：早上9：00「迎財神」，發放限量幸福紅包。

三、天天選好運：下午2：20「兔年選好運」，捐發票選好運，有機會獲得「2000萬超級紅包」刮刮樂乙張。

四、天天樂加演：下午3：00「花舞新春大遊行」，舞出新年好運到。

春節寒假期間更多精彩活動，包含12：40在飛越恐龍谷前「猛龍來襲」、13：30在彩虹劇場「拉丁美洲狂歡慶典」、16：30在G5廣場「KUKI歡送會」等，給您滿滿精彩好玩的活動，帶給大家滿滿的歡樂與正能量，迎接嶄新一年，更多活動內容，詳洽劍湖山世界官網：https://www.janfusun.com.tw/html/news/show.php?unid=2&kid=&kid2=&nid=443

「戽斗星球」樂園，還有皇家馬車、百戰嚕拉拉炮泡球池等多項設施，適合全家共遊。劍湖山世界提供
「戽斗星球」樂園，還有皇家馬車、百戰嚕拉拉炮泡球池等多項設施，適合全家共遊。劍湖山世界提供
來自日本的戽斗星球降落在劍湖山世界。劍湖山世界提供
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劍湖山世界 恐龍 春節

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