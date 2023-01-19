最長春節打算赴日遊玩兼看屋？信義房屋提醒注意這幾點

史上最長春節連假即將到來，不少人春節期間赴日看屋，人數已較疫情前成長三成。信義房屋不動產株式會社表示，每年4月日本新年度、新學期開始，1-3月搬家需求多，只要物件位置選得對，又碰上即將到來的搬家旺季，物件也較能順利出租。

海外購屋「事前準備」非常重要，信義房屋日本事業部專案經理張伉妏表示，今年春節期間赴日看屋的客戶大增，為避免看屋影響遊玩時間，建議務必出發前先在台灣參加說明會，釐清需求。目前國人在日本置產以東京、大阪為主要熱區，因為交通便利，生活機能以及超商超市密度較高，房型則是以一到兩房為主流。

張伉妏表示，每個客戶赴日置產的需求不盡相同，有些客戶在意投報率、有些客戶注意資產價值，不同需求會有不同產品、總價的選擇，這些都應該在赴日看屋前，和專業的房仲服務人員進行諮詢。在了解成本、貸款與否、購入及持有、稅費規定、租金收益及售屋等相關事項之後，再到日本看屋，才會更有效率。

要特別留意的是，語言習俗、生活習慣日本和台灣大不相同，一般臥室日本用法是「洋室」，而日本房子特有塌塌米的房間則稱為「和室」，另外日本是以「平米」（1平米=0.3025坪）計算面積，與台灣常用的「坪」不同，同時日本是實坪制，買賣面積不含陽台、公設、車位。最後日本的停車位(汽車、機車、腳踏車位)，幾乎是不買賣，跟管委會租即可，有赴日購屋打算的民眾要多加留意這些看屋差異。

先有基本概念後，再針對行程進行看屋路線安排，盡可能多看一些物件做參考，張伉妏認為，最好將看屋行程排在同一天，上午看兩間，下午看三間，這樣提高看屋效率又不影響觀光旅遊。

張伉妏指出，在日本看屋都必須「事先預約」，提醒有興趣的客戶儘早計劃安排，以免到了當地卻無法看屋。信義房屋不動產株式會社同仁在帶看時，通常會全程陪同客戶，從搭電車到物件附近的車站，再從車站步行至物件所在處，從日本居民角度了解該處的生活機能，例如通勤的交通路線、步行到車站的距離和時間、附近是否有超市或便利商店、醫院和學校等，這些都是日本人最在意的買屋或租屋條件，也是客戶出發前一定要觀察與評估的準備工作。

提醒看屋民眾，想要以日本人生活習慣來認識商圈，步行會是最好的方式，因此看屋務必穿著好走的鞋子。最後就是春節旅客多，要多注意航班資訊以免錯過航班以及看屋的時間。