新板回漲 慘賠豪宅重返8字頭、橋峰獲利1530萬

實價揭露，新北市新板特區有兩筆豪宅新交易，土城何姓買家去年11月以總價1.4億元，無貸款買下新站路「謙岳」23樓戶，單價80.2萬元，是「謙岳」睽違八年，首度重回八字頭行情，也登上2022年新北市豪宅單價亞軍寶座。

另一筆為中山路一段的「世界花園橋峰」，同月成交27樓戶，總價8,180萬元，每坪78.2萬元，前一手屋主2016年6月以6,650萬元買進，持有6年轉手增值1,530萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新板特區是過去大坪數豪宅推案聚落，世界花園橋峰2013年曾以單坪92.2萬元登上板橋一哥寶座，謙岳最高單價也達89.9萬元，但2014年房市反轉，大坪數豪宅滯銷，且隨屋齡逐漸增加，新板豪宅單價一度掉至5、6字頭。

其中謙岳實價資料有九筆轉手紀錄，全部以賠售出場，賠最多為5樓戶，屋主2014年以1.32億購買，2018年以9,500萬出售，帳面慘賠3,765萬元，其他賠售金額也多在一千萬以上。

不過近年豪宅買氣又逐漸回溫，也使得低點入手「世界花園橋峰」的買家，在六年後得以獲利出場。至於謙岳，最新一筆，單價重回八字頭的交易，實價資料並無轉移紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計2022年新北前十大豪宅，由「三輝玳門」頂樓32樓露台戶，單價91.7萬元奪得冠軍，也創下社區新高紀錄，2022年新北前10名豪宅社區當中，板橋就佔了近一半的席次。

其次是永和、新莊區各有兩個社區入榜，分別是永和「吉美一品花園」、「仁愛101」、新莊「遠雄九五」、「中悦檀悦」，前八名都有7字頭的行情。

台灣房屋板橋雙十加盟店店長游芝嫻表示，「三輝玳門」位於捷運江子翠站旁，社區規劃3~4房的中大坪數產品，樓高達32樓，近一年社區平均單價約86.3萬元，因與台北市僅一站之隔，買方不乏台北客，包括中小企業老闆、高階主管等客層，自住或為下一代置產。

新板特區則有「世界花園橋峰」、「馥華雲鼎」、「謙岳」、「東方明珠」等社區，都進入2022年的新北十大豪宅排行榜內。

游芝嫻指出，這四個社區不論是建築設計、保全物業管理等，都屬於高級住宅規格，讓住戶保有更佳的隱私性，社區指名度相當高，住戶不乏企業主、醫生等，但屋主也相對惜售，少有釋出銷售。

張旭嵐分析，新北除了板橋之外，近年興起幾個新銳重劃區，像是中和左岸重劃區、新店央北、新莊副都心、頭前重劃區等，不乏知名建商插旗推出大坪數豪宅新案，成屋像是「遠雄九五」、遠雄左岸系列等，也吸引偏好購買新建案的買方目光。