快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

新板回漲 慘賠豪宅重返8字頭、橋峰獲利1530萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

實價揭露，新北市新板特區有兩筆豪宅新交易，土城何姓買家去年11月以總價1.4億元，無貸款買下新站路「謙岳」23樓戶，單價80.2萬元，是「謙岳」睽違八年，首度重回八字頭行情，也登上2022年新北市豪宅單價亞軍寶座。

另一筆為中山路一段的「世界花園橋峰」，同月成交27樓戶，總價8,180萬元，每坪78.2萬元，前一手屋主2016年6月以6,650萬元買進，持有6年轉手增值1,530萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新板特區是過去大坪數豪宅推案聚落，世界花園橋峰2013年曾以單坪92.2萬元登上板橋一哥寶座，謙岳最高單價也達89.9萬元，但2014年房市反轉，大坪數豪宅滯銷，且隨屋齡逐漸增加，新板豪宅單價一度掉至5、6字頭。

其中謙岳實價資料有九筆轉手紀錄，全部以賠售出場，賠最多為5樓戶，屋主2014年以1.32億購買，2018年以9,500萬出售，帳面慘賠3,765萬元，其他賠售金額也多在一千萬以上。

不過近年豪宅買氣又逐漸回溫，也使得低點入手「世界花園橋峰」的買家，在六年後得以獲利出場。至於謙岳，最新一筆，單價重回八字頭的交易，實價資料並無轉移紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計2022年新北前十大豪宅，由「三輝玳門」頂樓32樓露台戶，單價91.7萬元奪得冠軍，也創下社區新高紀錄，2022年新北前10名豪宅社區當中，板橋就佔了近一半的席次。

其次是永和、新莊區各有兩個社區入榜，分別是永和「吉美一品花園」、「仁愛101」、新莊「遠雄九五」、「中悦檀悦」，前八名都有7字頭的行情。

台灣房屋板橋雙十加盟店店長游芝嫻表示，「三輝玳門」位於捷運江子翠站旁，社區規劃3~4房的中大坪數產品，樓高達32樓，近一年社區平均單價約86.3萬元，因與台北市僅一站之隔，買方不乏台北客，包括中小企業老闆、高階主管等客層，自住或為下一代置產。

新板特區則有「世界花園橋峰」、「馥華雲鼎」、「謙岳」、「東方明珠」等社區，都進入2022年的新北十大豪宅排行榜內。

游芝嫻指出，這四個社區不論是建築設計、保全物業管理等，都屬於高級住宅規格，讓住戶保有更佳的隱私性，社區指名度相當高，住戶不乏企業主、醫生等，但屋主也相對惜售，少有釋出銷售。

張旭嵐分析，新北除了板橋之外，近年興起幾個新銳重劃區，像是中和左岸重劃區、新店央北、新莊副都心、頭前重劃區等，不乏知名建商插旗推出大坪數豪宅新案，成屋像是「遠雄九五」、遠雄左岸系列等，也吸引偏好購買新建案的買方目光。

預售案則像是新店「宏盛心中央」，去年成交13樓頂樓戶，單價站上83萬元；另外新店都更預售案「合環LANDMARK」，2021年時交易42樓頂樓戶，單價88.2萬元，拿下該年度新北豪宅單價冠軍。

板橋新板特區「謙岳」。圖／台灣房屋提供
板橋新板特區「謙岳」。圖／台灣房屋提供

豪宅 重劃區

延伸閱讀

北市三筆豪宅交易 坪價上200萬

新北香舖店囤179公斤爆竹下場慘了 全沒入還挨罰最高30萬

金門縣長陳福海走訪金城國中 盼讓城中場館串接社區

港逾5000萬元豪宅銷量 創13個月新高

相關新聞

智慧醫療新藍海 生醫+ICT商圈已成形

最近幾年，全球科技富豪大舉進軍醫療市場，台灣有很強的電子業、優秀的醫療水平，兩大高智商領域的聰明人匯聚一起，已在智慧醫療領域擦出令人驚豔的火花！

Gogoro插旗印度 攻充電站

台灣電動機車製造商Gogoro已和印度最富庶的馬哈拉施特拉邦、以及汽車系統供應商Berlrise產業公司，建立策略能源夥...

Gogoro複製台灣經驗 系統化外銷

Gogoro不只是台灣電動機車的龍頭，且已前進中國大陸、雙印與菲律賓等市場展開布局，其中中國大陸、印度與印尼這三大市場都...

泰山經營權之爭 傳3月對決

泰山公司派詹家跟龍邦搶經營權大戰，傳出將在今年3月正式對決。外傳泰山近日已召開審計委員會，並且通過市場派提出3月16日召...

泰山金雞母...還有中聯油脂 持股三分之一

泰山雖然少了全家持股，但還轉投資有另一家不錯的金雞母，掌握國內黃豆油榨油大廠中聯油脂三分之一股權，中聯油脂是國內僅次於大...

商辦租金王 國泰置地出線

據實價租賃資料顯示，2022年辦公室租賃最高單價由「國泰置地廣場」每坪4,780元拿下、登上去年「頂級商辦租金王」寶座，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。