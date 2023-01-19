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新年走春到大里藝術廣場 好玩好吃好精彩

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大里藝術廣場特別邀請台灣青年管樂團舉辦「動畫主題音樂會」。業者提供
大里藝術廣場特別邀請台灣青年管樂團舉辦「動畫主題音樂會」。業者提供

農曆春節10天連假還不知道去哪玩嗎？台中大里藝術廣場(DaliArt Plaza)為迎接兔年到來，舉辦「異想TOO(兔)HAPPY」系列春節活動，特別邀請「台灣青年管樂團」、「異域文化互動舞團」等眾多知名表演團隊，讓民眾從初一到初八一路從早玩到晚，度過一個精彩豐富的金兔年。

為了讓大家開心過年，大里藝術廣場從新春第一天就準備了精彩的活動，特別打造「兔飛萌進」創意裝置展，以100隻跳跳兔搭配100根絨布紅蘿蔔，組合成可愛又吸睛的地景藝術展，讓喜歡拍照的大人小孩都可以盡情拍好拍滿。

另外，從大年初一、初二的「兒童超跑」，初三的「歡樂氣球秀」、「親子派對」、「恐龍大遊行」，初四的「超級泡泡秀」 、「泡泡遊戲體驗」，初五的「動畫主題音樂會」，初六的「超級泡泡秀」、「恐龍大遊行」，初七的「異域文化互動舞團」、「親子派對」，到初八的「魔術秀」、「雙人特技」，大手牽小手一起同樂，開開心心過新年。

位於大里藝術廣場B2、全台最大室內主題樂園「異想新樂園」，也同步推出新年限定套票，最低每區只要195元，同時贈送家長陪伴票、美食街商品兌換券、刮刮樂等好禮，還有機會得到Dyson手持吸塵器、飛利浦空氣清淨機、異想新樂園全區暢玩套票等好禮，就是要讓大家新年福氣滿滿。

此外，將於農曆春節登場的「異想新樂園美食街」，全區規劃約268個座位，集結了火鍋、義大利麵、湯咖哩、牛肉麵、麻辣鴨血、韓式炸雞、甜點及冷熱飲等10家超夯美食餐廳，讓大小朋友玩樂之餘，也能隨時享受美食、補充體力。

大里藝術廣場新春期間打造「兔飛萌進」創意裝置展。業者提供
大里藝術廣場新春期間打造「兔飛萌進」創意裝置展。業者提供
大里藝術廣場迎接兔年到來，舉辦「異想 TOO(兔)HAPPY」系列春節活動。業者提供
大里藝術廣場迎接兔年到來，舉辦「異想 TOO(兔)HAPPY」系列春節活動。業者提供

春節 親子 舞團

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