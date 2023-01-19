中龍鋼鐵簽訂綠色貸款 打造智慧綠色鋼廠

中鋼集團中龍鋼鐵公司近日簽訂22億元的「綠色貸款」，主要用於興建再生水廠，力求打造智慧綠色鋼廠，落實中鋼集團「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的願景。

中龍鋼鐵說明，中龍鋼鐵與日商瑞穗銀行所簽訂的綠色貸款，為中鋼集團第一筆綠色貸款，具有市場指標意義，是依據亞太地區貸款市場協會2021綠色貸款原則嚴格檢視，並委請第三方確信機構覆核，充分實踐ESG環境永續、社會責任及公司治理的精神，朝永續經營之路邁進。

中龍鋼鐵指出，近年來氣候變遷加劇，鋼鐵業除了面對原料及市場變動加劇、 經營風險升高外，環保議題更為社會重視。中龍鋼鐵配合台中市政府推動的福田放流水回收再利用計畫，在台中港區興建再生水廠，預計於今年第2季動工，並規劃在2026年第1季接管通水，以打造綠色鋼廠，盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業投入再生水領域，為守護台灣的環境努力。