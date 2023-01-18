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德微去年賺逾一個股本 達爾集團總裁宣布在場員工加發10%年終

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達爾集團總裁盧克修今日出席子公司德微旺年會，宣布現場員工每人加發10%的年終獎金。記者簡永祥/攝影
達爾集團總裁盧克修今日出席子公司德微旺年會，宣布現場員工每人加發10%的年終獎金。記者簡永祥/攝影

高階分離式元件供應商德微科技（3675）與子公司亞昕科技今天在新北新店舉辦旺年會，受惠德微去年每股賺逾一個股本，德微母公司達爾集團總裁盧克修今日擔任開場嘉賓時，當場宣布現場員工每人加發10%，盧克修此一宣布，等於大方加送逾700萬元年終獎金給員工，讓在場員工與興高釆烈。

德微去年成功賺進1個股本，達成2021年底向法人揭露挑戰目標，慮克修感謝德微董事長張恩傑帶領的經營團隊致力提升德微及亞科的經營績效，在短短十年間，將德微由虧轉盈，毛利率去年也寫下37%新高，每股純益逾10元，為感謝員工辛勞，他當場要求張恩傑需再多發給員工10%的年終獎金。慮克修並強調當初投資德微，也算是相當正確的投資。

盧克修宣布，張恩傑隨後補充說，現場亞昕員工同樣可享受同等的待遇。

德微2022年合併營收為21億7761萬7000元，年成長6%。公司近期啟動公司第二次大轉型，處置80%到90%的舊有產能設備，去年底進駐約70%新設備，今年第1季新設備到位約90%，並於第3季開始送樣認證，希望2024年第1季開始交貨；由於新設備自動化程度高，預期將可節省65%人力，且只佔廠房空間約40%，減碳超過60%，生產產品以車用、IPC及高階手機應用為主，整體產線將走向高值化，推動德微業績自2024年起邁入新一波高成長。

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