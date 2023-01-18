啟動防疫新生活民眾安心返鄉 AI智能高效清潔、電梯殺菌防疫創新

農曆春節期間是國人返鄉過年與外出旅遊的高峰期，在此後疫情時代，如何才能安心又舒適出遊是大家關心的重點。為了給在各地打拼奮鬥的民眾與返鄉遊子們安心又舒適的旅程，斯巴克集團引進AI智能高效清潔、電梯殺菌防疫創新，強化車站清潔和消毒工作維護旅客健康，啟動防疫新生活。

斯巴克集團日前假臺中火車站舉辦的安心返鄉記者會，現場展示各式機動化清潔機具:多功能掃地/洗地機、口香糖去除機、ATP細菌檢測儀、專利拋光菜瓜布、免接觸電扶梯清潔系統、紫外線電扶梯殺菌機，讓臺中火車站每一天都呈現最佳的服務，務求讓每位返鄉遊子和旅客都能享有安全安心旅程。

而首度測試的AI智能機器人，兼具清掃、吸塵、洗地與石材晶化功能不但提高作業效率，靈敏避障確保旅客安全更讓在場人士印象深刻，智能APP完美呈現人機協作，更有獨家自動加水、排水功能，讓未來的清潔工作做到真正的自動化與無人化。

斯巴克集團董事長林錦堂表示，斯巴克集團秉持不斷創新理念，持續優化作業流程，並引進最新的清潔機具設備，提升清潔效率，簡化作業程序，以期給國人「安全」、「可靠」、「舒適」的旅程。

斯巴克集團林錦堂董事長向旅客解說紫外線手扶梯殺菌機功能與優點。圖／斯巴克集團提供