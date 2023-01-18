啟動防疫新生活民眾安心返鄉 AI智能高效清潔、電梯殺菌防疫創新
農曆春節期間是國人返鄉過年與外出旅遊的高峰期，在此後疫情時代，如何才能安心又舒適出遊是大家關心的重點。為了給在各地打拼奮鬥的民眾與返鄉遊子們安心又舒適的旅程，斯巴克集團引進AI智能高效清潔、電梯殺菌防疫創新，強化車站清潔和消毒工作維護旅客健康，啟動防疫新生活。
斯巴克集團日前假臺中火車站舉辦的安心返鄉記者會，現場展示各式機動化清潔機具:多功能掃地/洗地機、口香糖去除機、ATP細菌檢測儀、專利拋光菜瓜布、免接觸電扶梯清潔系統、紫外線電扶梯殺菌機，讓臺中火車站每一天都呈現最佳的服務，務求讓每位返鄉遊子和旅客都能享有安全安心旅程。
而首度測試的AI智能機器人，兼具清掃、吸塵、洗地與石材晶化功能不但提高作業效率，靈敏避障確保旅客安全更讓在場人士印象深刻，智能APP完美呈現人機協作，更有獨家自動加水、排水功能，讓未來的清潔工作做到真正的自動化與無人化。
斯巴克集團董事長林錦堂表示，斯巴克集團秉持不斷創新理念，持續優化作業流程，並引進最新的清潔機具設備，提升清潔效率，簡化作業程序，以期給國人「安全」、「可靠」、「舒適」的旅程。
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