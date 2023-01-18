WeMo農曆春節連假24HR不打烊 除夕到初四加發百萬壓歲錢

為迎接台灣史上最長春節天連假，共享機車WeMo Scooter(WeMo)因應年節期間龐大交通需求，今年農曆春節假期24HR營運全天候不打烊，再推出一連串新年好康活動。除夕日(1/21)起至大年初四(1/25)加發百萬壓歲錢回饋百萬用戶，WeMo用戶凡登入參加官方FB粉絲專頁活動，並完成指定任務後即可參加抽獎，連續簽到五天還可抽三小時短租券。

另外，WeMo也考量廣大民眾走春拜年的需求，民眾租借WeMo即有機會獲得車廂禮紅包袋。同時為鼓勵大家返鄉出遊可多加利用綠色共享運具，同時為ESG貢獻一份心力，再推跨城市(台北市、新北市、高雄市)騎乘活動，WeMo用戶於春節十天連假期間內(1/20~1/29)，凡每一趟騎乘跨任兩城市營運區，還可再抽一日免費騎乘。

WeMo為春節連假交通盡一份心力，加碼WeMo PASS用戶好康福利大放送，邀請大家加入「WeMo生活圈」豐富生活，並一同響應綠色共享運具。即日起至1月底，凡加入WeMo PASS專屬會員，直接抽『日本大阪關西機場來回機票』，讓WeMo送你去日本走春外，還可再抽知名日本動畫展覽【進擊的巨人展 FINAL】高雄場觀展門票，此外再直接送台灣知名喜劇公司薩泰爾娛樂【妳好就好 Whatever She Says】線上喜劇影片折扣碼。

WeMo PASS會員不僅可享專屬會員三大權益(含 : 每月前三趟騎乘20分鐘免費、3 分鐘不計費騎乘準備外，累計趟次還可即享現金折扣、每月不定期的訂閱與騎乘優惠好康)外，本月再加碼送WeMo PASS新加入會員，『旅電』四小時共享行動電源借電券，且『旅電』- 雙北、高雄就有超過1,000個借電站點位，民眾走到火車站、各大超商、餐廳與飲料店，等都能任意租借。本次WeMo PASS專屬好康合作，不僅加倍擴大共享經濟效應外，更攜手跨產業共同推廣呼籲民眾響應節能減碳愛地球。詳細活動資訊請洽WeMo官網公告 : https://www.wemoscooter.com/wemopassnew