搶在法規上路前買？去年200萬俱樂部豪宅 法人買逾半

平均地權條例修法通過，法規正式上路後，管制私法人購屋對豪宅買氣有顯著影響，迄今實價揭露多筆指標豪宅案例，仍見法人購屋蹤跡。

大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」，僑外資法人「億錩投資」去年9月買下9樓兩戶，總價高達7.2億元，每坪單價分別為228.7、231.2萬元；大直「西華富邦」37樓戶，去年12月底成交3億2868萬元，每坪221.8萬元，買家「大咸實業」以無貸款方式直接買進，這三筆交易都成為「200萬俱樂部」一員。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地合一稅2.0上路後，法人購置不動產的節稅功能銳減，不過還是有許多企業家和高資產族會以法人名義持有豪宅，除持有成本和部分裝修費用可報稅之外，其實主要是家族置產規劃，和公司資產配置等多元考量，如今平均地權條例修法通過，上路後對於高價豪宅的買氣應該有明顯影響。

台灣房屋觀察2022年200萬俱樂部豪宅，每坪單價逾200萬的交易共揭露31筆，比2021年的52筆減少四成左右，但其中由法人名義購置的就有17筆，超過一半。

第一建經研究中心副理張菱育指出，日前平均地權條例部分條文三讀通過，對私法人購屋採許可制，若購屋目的為長期出租、或做為員工宿舍，經官方許可後雖能購買，但5年內不可移轉，所以未來法案上路後，以私法人名義購置不動產的案例恐將大幅減少，若仍有購屋需求，則會朝向以登記在個人名義的方式購屋居多。