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豪宅裝潢費曝 實價揭西華富邦百坪宅花2250萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

實價揭露多筆指標豪宅案例，仍見法人購屋蹤跡，包括大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」，僑外資法人「億錩投資」於去年9月一口氣買下9樓兩戶，總價高達7.2億元，單價分別為228.7、231.2萬元。

另外，大直「西華富邦」37樓戶，去年12月底成交3億2868萬元，每坪221.8萬元，買家「大咸實業」以無貸款方式直接向「富邦建設」買進，這三筆交易全數都站上200萬俱樂部一員。

特別的是，這次新揭露的「西華富邦」37樓戶，特別備註說明價格包含裝潢費用2,250萬元，推測該戶可能為建商裝潢的實品屋。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅裝潢費所費不貲，通常一坪大約是20萬左右，以該樓層室內100坪左右的空間，裝潢費用2,250萬，符合豪宅裝潢行情。

而此交易扣除車位及裝潢費後，單價為206萬元，對照2021年37樓同樓層戶成交230.6萬元，這次買家購入的價格可說是相對划算。

張旭嵐表示，房地合一稅2.0上路後，法人購置不動產的節稅功能銳減，不過還是有許多企業家和高資產族會以法人名義持有豪宅，除了持有成本和部分裝修費用可以報稅之外，其實主要是家族置產規劃，和公司資產配置等多元考量，如今平均地權條例修法通過，上路後對於高價豪宅的買氣應該有明顯影響。

台灣房屋集團趨勢中心觀察2022年台北200萬俱樂部豪宅，共有九大豪宅，其中潤泰敦峰交易最多，共有９筆；而截至目前為止，2022年單價逾200萬的交易共揭露31筆，比2021年的52筆，減少四成左右，其中由法人名義購置的就有17筆。

第一建經研究中心副理張菱育指出，日前平均地權條例部分條文三讀通過，其中對於私法人購屋將採取許可制，若購屋目的為長期出租經營、或做為員工宿舍，經官方許可後雖能購買，但5年內不可辦理移轉及讓與，所以未來法案上路後，以私法人名義購置不動產的案例恐將大幅減少，若仍有購屋需求，則會朝向以登記在個人名義的方式購屋居多。

信義聯勤。圖／台灣房屋提供
信義聯勤。圖／台灣房屋提供

豪宅 富邦 平均地權條例

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