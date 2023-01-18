鳳凰準備四大策略 搶攻旅遊商機

鳳凰旅遊在政府解除出境旅遊團禁制令後，喜迎旅遊市場復甦，展望2023年，鳳凰準備四大策略搶攻商機。2023寒假過年檔期銷售成績已回到疫情前水準，顯示旺季旅遊基本盤回籠，有信心今年第1季就會轉虧為盈，全年獲利回到2019年的正常軌道上。

新年假即將到來，鳳凰業績也表現非常好，展望2023年，鳳凰準備四大策略搶攻商機，1.擴大增才，補充人力需求。2.全面恢復產品上架並增加歐洲河輪、中南美、美加地區國家公園、南極等高端產品線。

3.增加機位取得，除正規航線機位外，另布局日本東北新潟、鳥取、菲律賓長灘島等包機路線，下半年基隆出發歌詩達郵輪行程也已上架銷售。4.集團航空代理業務恢復航班，日本星悅航空北九州包機及韓國真航空大邱、首爾航班陸續恢復或增加航點，有助於提升市場恢復動能。子公司柏悅經營「好食嗑HAUS FOOD」美食街品牌，以及投資設立「菲尼克斯私人健身空間Fitnexx」受惠解封穩定成長中。另投資小琉球飯店，可望今年下半年投入營運。

2022年自結合併營收1.92億元、年增28.33％。觀察各產品營收，以長程線占49.88％、亞洲線10.63％、國旅31％、郵輪線約0.34％為主，手續費、傭金、陸運、貨運等其他約8.15％。

鳳凰前三季受疫情影響，歸屬母公司稅後淨利-0.24億元，每股盈餘-0.36元，為歷年低點。但隨著全球解封腳步加速，國內禁團令解除，可望各項營業數字會自谷底翻揚。2023寒假過年檔期銷售成績已回到疫情前水準，顯示旺季旅遊基本盤回籠，但整體復甦則要視航班供給、各國全面取消防疫限制及消費信心恢復而定。