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華航與The North Face二度跨界合作 2023年全新旅行包登場

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華航全新豪華經濟艙旅行包附有扣環掛勾設計，從包裝到內容物皆以環境友善材質為優先考量。華航提供
華航全新豪華經濟艙旅行包附有扣環掛勾設計，從包裝到內容物皆以環境友善材質為優先考量。華航提供

華航空（2610）積極因應疫後客運復甦，宣布與The North Face二度跨界合作，推出全新概念旅行包，融合華航的旅行生活理念及The North Face的戶外運動精神，展現活力與動感風格的搭機時尚，即日起陸續於長程線豪華商務艙及豪華經濟艙嶄新亮相，預期將引領航空迷再一波蒐集風潮。

華航2019年與The North Face合作機上盥洗包備受好評，新年度以提升旅客重覆使用性為發想，將機上盥洗包升級為旅行包，增加實用及機能性，提供長程航線豪華商務艙與豪華經濟艙兩款式，以活力的亮黃色調搭配經典不敗的黑色設計，打造全新概念旅行包，在長程線豪華商務艙搶先亮相，而豪華經濟艙專屬款式也將分階段上線。

The North Face為全球戶外運動領導品牌，此次華航旅行包延續飛行元素，拉鍊採航空迷喜愛的飄帶鑰匙圈，兩艙等包款並附有扣環掛勾設計，方便旅行攜帶及收納；豪華商務艙旅行包另加入背帶巧思，可搖身一變為側背小包，讓旅行包不只時尚且實用，滿足現代人生活對於彈性變化與多功能的需求。

華航以創新環保做為設計主軸，融合The North Face重視機能性及永續經營的品牌理念，旅行包材質選用回收寶特瓶 ( rPET ) 再製而成，外包裝也納入環保設計，豪華商務艙採可水洗牛皮紙，豪華經濟艙則使用EPI生物可溶解袋，降低一次性塑膠袋的使用量，期能為環境永續盡一份心力。

華航全新旅行包內容物豐富，特別選用挪威護膚品牌「SPREKENHUS」，以環保永續及高效修護為特色，提供旅客天然優質成分的機上保養品，包含護手霜、護唇膏、乾洗手等，並依艙等精選產品，另有潔齒套組、眼罩、耳塞、輕巧折疊梳等備品，從包裝到內容物，均以環境友善材質為優先考量，喚起旅客共同實踐環保概念。

華航重視航程中每項搭乘體驗，在疫後逐步新增機上服務，1 月起長程航線豪華商務艙推出鋪床服務（紐澳航線除外），全平躺座椅搭配全新柔軟床墊，以及親膚材質的羽絨被、羽絨枕，營造如家一樣的舒適旅程，致力在疫後打造新穎又精緻的高空飛行體驗。

華航與The North Face二度跨界合作，全新豪華商務艙旅行包以活力的亮黃色調搭配經典不敗的黑色設計，將引領航空迷再一波蒐集風潮。華航提供
華航與The North Face二度跨界合作，全新豪華商務艙旅行包以活力的亮黃色調搭配經典不敗的黑色設計，將引領航空迷再一波蒐集風潮。華航提供

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