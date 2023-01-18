跨境旅遊夯 KKday去年全球市場營收創史上新高

跨境旅遊市場火熱。深度旅遊體驗電商平台KKday表示，在台灣、日本、香港2022年10月份邊境陸續解封，以及南韓、新加坡、東南亞市場穩健成長的帶動下，2022年KKday全球市場全年業績不僅超越2019年全年業績，更創下2014年成立以來年度業績最高紀錄。展望2023年，KKday將持續拓展四大主力業務，包括出境旅遊、國內旅遊、入境旅遊、數位旅遊商機。

KKday創辦人暨執行長陳明明表示：「經過三年疫情的多次挑戰與淬煉，KKday全球旅遊市場的版圖持續擴大，平台目前提供來自92個國家、550個城市，超過30萬個旅遊體驗，全球合作供應商數量更突破14,000家、為疫情前四倍，KKday將秉持創新靈活的商業思維、敏捷行動力，推動跨境旅遊高速成長、助力亞洲旅遊產業數位轉型！」

KKday分享，以台灣市場來說，解封後三個月海外商品銷售較解封前成長600%，整體流量更暴增700%，除了超人氣的東北亞、東南亞商品外，引領去年暑假海外業績回溫的歐美商品也持續長銷，包括歐美樂園景區、歐洲各國鐵道票券、高單價特色一日遊等，為了滿足多元客群旺盛的旅遊需求，KKday也拓展機加酒、機票加各類體驗、特色團體旅遊、客製化包團、獎勵旅遊等新業務，KKday目前正與海內外航空夥伴們緊鑼密鼓籌劃2023年春夏兩季的套裝行程，並看好日韓賞櫻熱潮將更勝以往，為迎接上半年出境旅遊事業大爆發做好準備。

亞洲各地國旅仍為市場剛需，為跨境旅遊增添新動能

除了出境旅遊業績亮眼外，KKday補充，亞洲各地的國旅商品仍為市場剛需，目前KKday全市場出國旅遊與國內旅遊商品的業績各約佔一半，在全球12個市場同仁們的努力下，目前站上共開出超過11萬支國旅商品，同時也強化各地入境旅遊的產品多元性，包括日本、台灣各有上萬支疫情期間開發的新品。未來KKday的國旅商品將依照市場需求轉為入境商品，讓海外旅客有更多的商品選擇。

入境旅遊後勢看俏！KKday南韓旅客來台衝第一、各國旅客喜好大不同

根據KKday台灣市場統計，解封後入境旅遊業務皆保持每週約兩成至四成的成長力道，海外旅客來台前三名依序為韓國、日本、新加坡，其中韓國旅客增長迅猛，最愛包車一日遊、花蓮太魯閣行程、台味餐廳與溫泉泡湯；日本旅客獨鍾台式文化體驗、九份＆北海岸一日遊與高鐵周遊券；新加坡旅客則偏好戶外體驗、中高端飯店住宿，也熱愛花蓮、南投與嘉義等非都會區的縣市。

KKday補充，未來海外來台旅客大致可分為「台灣旅遊愛好者」與「台灣旅遊小白」兩大客群，將持續挖掘多元的在地旅遊體驗，聚焦「新秘境探尋」、「人氣商品新包裝」、「外國人限定套裝行程」三大主軸，並提升KKday自組旅遊團的產品覆蓋度，整合各地包車、外語導遊、熱門景點一日遊程等，並強化都會區、非都會區商品的包裝與連結，讓各國旅客看見疫後台灣旅遊的不同面貌，為全台各地觀光注入新動能。

力挺政府數位轉型政策 助力旅遊業者開拓電商渠道、建立自有品牌

為響應政府近三年大力推動的數位轉型政策，KKday於疫情期間推出「rezio預訂管理系統」，幫助旅遊業者藉由rezio前後台服務進行網站開店、訂單管理、活動庫存控管、報到核銷機制等一條龍業務，更提供多語言對應、線上多語系客服、多國金流轉接等功能，目前全球已有超過2,000家旅遊業者採用rezio、遍及700個地點，並提供15,000種體驗、服務超過450萬名旅客，2022年透過rezio進行交易的商品業績更成長130%。

rezio在海外市場也頗有斬獲，以日本市場來說，整體商品數增長700%，包括滑雪、露營、遊艇、釣魚、人力車、直升機搭乘、農場採果等各類日本在地旅遊及文化體驗，擁有每年百萬人次訪客的大型景區業者也相繼導入，包含北海道旭山動物園、沖繩琉球村、日光江戶村、足利花卉公園，以及知名度假村集團Alpina Resorts旗下多個景區。rezio除了已完成海外各市場的線上金流升級外，也與美國最大旅遊體驗OTA平台Viator完成串接，擴展了銷售及分銷渠道到全球市場，另同步成為Google正式合作夥伴，完成觀光景點的串接，助力業者提升線上曝光、獲取更多海內外訂單。