兔年新春泰好運！燒肉同話開烤吃肉滿額抽泰國機票

農曆年進入倒數一週，長達十天的春節連續假期，走春踏青外，歡聚用餐不可少，瞄準喜愛出國又愛吃美食的饕客們，這一鍋餐飲集團旗下「燒肉同話」推出春節期間來店用餐，即可免費抽泰國來回單人機票。

另外，「這一鍋」皇室秘藏鍋物為回饋社群粉絲，在新春期間來店用餐，或在家享用「金兔迎春圍爐年菜」，拍照上傳至官方粉絲專頁，就有機會獲得雙人套餐券。

而主打個人鍋物的「這一小鍋」，也於今年1月初推出全新鍋物，無論是酒香四溢的「燒酒麻香蛤蜊烏骨雞鍋」，還是一鍋兩吃的「乾炒湯涮醇厚花雕雞鍋」，全力搶攻春節用餐商機。

滿足極致口感，打造多種肉品部位的「燒肉同話」，剛推出新菜單即廣受好評，套餐加入西班牙伊比利豬、澳洲和牛升級、北海道干貝等海陸雙拼，於兔年開春回饋消費者，享受不同以往的用餐體驗。

1月20日至2月28日，消費者至全台「燒肉同話」用餐，單筆消費金額滿2,023元，即可免費線上抽泰國機票，現抽現開獎，有機會抽中台北-曼谷單人7日機票優待券，不僅可大口吃肉補元氣，還能試手氣。

「這一鍋」皇室秘藏鍋物今年推出「金兔迎春圍爐年菜」，1月22日至1月26日，在粉絲專頁活動貼文中，上傳「這一鍋」外帶年菜或門店用餐照片，即有機會抽中價值1,380元雙人套餐券，美味再嚐一次。

即日起至2月19日，加碼推出升級版的尾牙春酒盛宴，經典必吃神仙牛肉、台灣黑豚1983豬五花、海鮮、丸滑、滷味、甜點、飲品等超過30道佳餚，開春內用優惠83折，邀請喜愛吃火鍋的民眾迎春團聚，一起享好康優惠。

打造台式復古風格特色的「這一小鍋」，份量十足的單人鍋物，一人即能吃到多種豐富餐點，新年甫上市的兩種鍋物，分別為使用烏骨雞，搭配枸杞、紅棗等數種中藥材，以麻油及米酒炒製而成，適合天冷溫補禦寒的「燒酒麻香蛤蜊烏骨雞鍋」。

另一款則是選用仿土雞肉，搭配特製的花雕底醬，淋上陳年花雕酒的「乾炒湯涮醇厚花雕雞鍋」，先以大火拌炒的干鍋，品嚐軟嫩多汁的雞肉，再倒入大骨蔬果高湯涮煮食材，品嚐食材尾韻帶有花雕酒香的甘甜味，一鍋兩吃，一次滿足。

另外，還有全台「這一小鍋(一代店)」新上市的「心動滷肉飯」，以肥瘦交錯的黃金比例豬絞肉，拌入獨門調味秘方，以小火滷出膠質不油膩的口感，淋上熱呼呼白飯，再配上一口魚酥，傳統滋味讓人意猶未盡。