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除夕圍爐業績爆棚！新天地除夕圍爐營收有望再創新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
新天地「2023鴻兔大展」外帶常溫年菜組，甫上市即快速熱銷。新天地餐飲集團提供
新天地「2023鴻兔大展」外帶常溫年菜組，甫上市即快速熱銷。新天地餐飲集團提供

國內宴會龍頭新天地餐飲集團（8940）除夕圍爐業績爆棚，內用外帶雙雙滿單，新天地樂觀預期，今年除夕圍爐營收有望再創新高。

再過幾天就是兔年農曆春節，隨著疫情解封，生活回歸正常化，加上春節10天年假，大幅提升民眾除夕圍爐聚餐意願，「金兔年」春節業績有望爆出紅盤，一掃連續三年因疫情所造成的陰霾，預料國內餐飲市場兔年圍爐商機有望突破60億元。

新天地餐飲集團指出，連續三年疫情緊張，民眾為避免群聚，多數選擇在家圍爐，隨著疫情趨緩，各項限制逐步解封，民眾恢復正常生活後，壓抑三年的除夕團圓宴需求暴增，各大飯店、餐廳業者即使加開場次，除夕圍爐席位仍被一掃而空。

為滿足訂不到除夕圍爐宴，或想在家吃年夜飯的民眾，餐飲業者也順勢推出外帶常溫年菜因應，強調不用費心準備，就能輕鬆享用宴會名廚招牌手藝；而根據市場調查顯示，近四成家庭傾向購買現成年菜；其中又以整套搭配組合年菜最受主婦歡迎。

台中宴會龍頭新天地餐飲集團，為因應民眾除夕圍爐熱烈訂位需求，集團中部地區旗下各品牌據點都加開場次，共計加開150桌，依然供不應求，於去年12月中旬即搶訂一空。

至於外帶常溫年菜，新天地餐飲集團以拿手的台菜料理為基底，匯集旗下各店招牌大菜，推出「2023鴻兔大展」外帶常溫年菜組，甫上市即快速熱銷，原限定1,200份，去年11月底即已完售。

新天地餐飲集團指出，禁不起大量顧客熱烈反應，決再追加800份，也於1月中旬完銷。兔年外帶年菜銷售成績甚至超越虎年，估計除夕圍爐當日內用與外帶總營收，有望創歷史新高。

近年來家戶人口數漸少，也改變外帶年菜份量的銷售佔比。新天地餐飲集團發現，10年前外帶年菜銷售以10人份為主，但近年來6人份年菜銷售數量逐年上升。

目前，新天地虎年6人份年菜銷量已近六成，兔年6人份更趨近於七成，反映台灣家庭人口結構變化。

為滿足小家庭與三代同堂圍爐團聚的需求，新天地6人份「錢兔似錦年菜」講究食材豪華， 10人份「玉兔迎春年菜」則呈現澎湃大氣，都是除夕當天新鮮現做，民眾只需在除夕當天到店自取，10分鐘即可熱騰騰上桌。

年菜 餐飲業 疫情

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