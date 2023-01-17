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企業自用客出手 砸逾5億拿下新竹工業區千坪廠房標案

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
圖為新竹工業區鋼骨廠房。世邦魏理仕提供
圖為新竹工業區鋼骨廠房。世邦魏理仕提供

世邦魏理仕今（17）日標售新竹工業區內、占地1,358坪廠房，最後以總金額5.11億元標脫，換算每坪土地單價37.6萬元創新竹工業區新高。

本次標脫物件位於新竹工業區第二期西區光復北路上之廠房，其中土地面積為1,358坪、建物總面積逾1,550坪，為屋齡約11年、鋼骨結構的廠房大樓。

商仲業者世邦魏理仕分析，新竹工業區內鮮少有供給釋出，加上標售標的位置條件優越，自標售公告釋出後，就有多家廠商及投資人詢問，最後由製造業背景的自用買方以總金額5.11億元標下，每坪土地單價37.6萬元，不僅溢價34%，更創新竹工業區新高行情。

商仲業者世邦魏理仕資本市場部主管林敬超表示，繼上周成功售出新竹科學園區獨棟廠房後，一周內又有新竹工業區廠房再次標脫，顯示新竹地區自用型買方擴廠需求強勁。

溢價

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