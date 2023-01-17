快訊

第2波高階警官人事案曝光！158人大風吹 涉88會館全拔官

春節連假迎冷氣團！小年夜降雨熱區出爐 「這日」回暖喜出遊

聲音經濟穩成長…SoundOn為Podcast創作者帶進破億營收

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣Podcast平台SoundOn集團執行長黃建翰。圖／聯合報系資料照片
台灣Podcast平台SoundOn集團執行長黃建翰。圖／聯合報系資料照片

全球網友聽Podcast，「聲音經濟」穩定成長，SoundOn聲浪在台灣台灣首創「動態廣告」，幫助台灣廣告主輕鬆一站精準投放數千個Podcast節目，掌握「聲音流量紅利」，SoundOn聲浪統計，2022年累計為Podcast產業帶入的廣告金，突破億元里程碑。

SoundOn聲浪執行長黃建翰表示，數位廣告圈近年的熱門話題是流量紅利衰退與廣告成本狂漲；但值得注意的是，聲音流量紅利正在爆發。Podcast環繞台灣聽眾生活，無論是睡前、居家、工作或通勤，SoundOn聲浪託管所有節目的每月收聽人次已達數億次。

託管平台業者積極為Podcaster創造流量變現，過去置入或口播廣告僅能有效利用2成流量，SoundOn聲浪首創的「動態廣告」可以依廣告主設定條件篩選，動態將廣告音檔投放到上千檔Podcast節目中，獲取10倍曝光量，掌握聲音流量紅利。目前客戶包括金融業、各類通路、消費品牌、旅行業。

SoundOn聲浪「動態廣告」可將品牌廣告動態插入Podcast節目中，選擇節目類別並設定目標受眾性別、年齡、收聽時段等條件，同步讓Apple Podcast、Google播客、Spotify、KKBOX等各大Podcast播放器聽眾收聽。可省下過去口播廣告與Podcast個別洽談的時間心力，更可充分利用長尾流量與舊內容，預算更精省，而Podcast創作者也可充分利用流量變現，省下大量業務洽談時間，專注於內容創作。

SoundOn聲浪近期動態廣告大升級，二大新功能讓Podcast創作者可以自訂節目前、中、後的廣告版位，大幅釋出廣告存量，讓廣告主有更多與知名Podcast合作機會；同時也開放廣告主將導購文字動態加入Podcast單集資訊欄中，讓聲音廣告也能方便導購，提升轉換率。

數位廣告 Podcast 金融業

延伸閱讀

Selina應景獻抱兔初體驗又緊又繃 搶先曝光新年喜訊

【Daily Podcast】義大利頭號黑手黨頭目逃亡30年落網／中國1960年代以來首次人口下降／尼泊爾雪人航空空難更新／東加火山爆發一周年

Joe Rogan愛上《生死格鬥》還被女兒慘電 大讚瑪麗蘿絲「超辣」玩到欲罷不能

【Daily Podcast】尼泊爾雪人航空YT691空難／俄軍導彈襲擊烏東平民公寓已知30死／伊朗前國防部副部長遭控間諜罪處死

相關新聞

新光三越去年業績886億創新高 吳昕陽：今年挑戰920億

百貨龍頭新光三越去年業績達886億元，創歷史新高，較2021年的797億元成長11.2%。總經理吳昕陽表示，今年還是會持...

台北捷運公司董座換人 前新北市交通局長趙紹廉擔任

台北捷運公司今（17）日召開臨時董事會，決議通過選任前新北市交通局長趙紹廉擔任北捷公司董事長，而這也是台北市長蔣萬安上任...

聲音經濟穩成長…SoundOn為Podcast創作者帶進破億營收

全球網友聽Podcast，「聲音經濟」穩定成長，SoundOn聲浪在台灣台灣首創「動態廣告」，幫助台灣廣告主輕鬆一站精準...

利百特國際儲運深耕儲運市場 開發高雄港洲際二期石化倉儲物流區

2021年成立的利百特國際儲運有限公司，日前於高雄漢來大飯店舉行啟航發表會 ，除宣示合資雙方Stolthaven Ter...

統一超離島首座全溫層轉運中心 砸億元於澎湖落成啟用

7-ELEVEN深入離島地區展店，為因應集團發展，滿足日益擴增的物流需求，統一超（2912）自去年4月起著手於澎湖龍門尖...

雲豹能源攜手「全家」 打造不斷電便利商店

雲豹能源（6869）強攻儲能事業，不僅衝刺大型儲能系統設置，今（16）日宣布與全家便利商店合作，於「全家」新竹內湖店設置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。