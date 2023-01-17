聲音經濟穩成長…SoundOn為Podcast創作者帶進破億營收

全球網友聽Podcast，「聲音經濟」穩定成長，SoundOn聲浪在台灣台灣首創「動態廣告」，幫助台灣廣告主輕鬆一站精準投放數千個Podcast節目，掌握「聲音流量紅利」，SoundOn聲浪統計，2022年累計為Podcast產業帶入的廣告金，突破億元里程碑。

SoundOn聲浪執行長黃建翰表示，數位廣告圈近年的熱門話題是流量紅利衰退與廣告成本狂漲；但值得注意的是，聲音流量紅利正在爆發。Podcast環繞台灣聽眾生活，無論是睡前、居家、工作或通勤，SoundOn聲浪託管所有節目的每月收聽人次已達數億次。

託管平台業者積極為Podcaster創造流量變現，過去置入或口播廣告僅能有效利用2成流量，SoundOn聲浪首創的「動態廣告」可以依廣告主設定條件篩選，動態將廣告音檔投放到上千檔Podcast節目中，獲取10倍曝光量，掌握聲音流量紅利。目前客戶包括金融業、各類通路、消費品牌、旅行業。

SoundOn聲浪「動態廣告」可將品牌廣告動態插入Podcast節目中，選擇節目類別並設定目標受眾性別、年齡、收聽時段等條件，同步讓Apple Podcast、Google播客、Spotify、KKBOX等各大Podcast播放器聽眾收聽。可省下過去口播廣告與Podcast個別洽談的時間心力，更可充分利用長尾流量與舊內容，預算更精省，而Podcast創作者也可充分利用流量變現，省下大量業務洽談時間，專注於內容創作。

SoundOn聲浪近期動態廣告大升級，二大新功能讓Podcast創作者可以自訂節目前、中、後的廣告版位，大幅釋出廣告存量，讓廣告主有更多與知名Podcast合作機會；同時也開放廣告主將導購文字動態加入Podcast單集資訊欄中，讓聲音廣告也能方便導購，提升轉換率。