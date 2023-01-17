尚騰汽車集團斥資6億 台南保時捷中心今正式開幕

在變動市場中，保時捷去年在台灣銷售寫下佳績，備受國內豪華車壇高度關注，由尚騰汽車集團斥資新6億元傾力打造的「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」於今日在台南盛大開幕，台南聚集光電、半導體及生技產業，台南保時捷中心開幕後將邀更多車迷朋友齊聚一堂。

尚騰汽車執行長吳睿弘表示，在台南開保時捷中心是人生的夢想，在宏佳騰（1599）董事長鍾杰霖本身就熱愛跑車並且大力支持下，台南保時捷中心今天順利開幕。

尚騰汽車集團投入Porsche品牌在台灣的經銷營運行列，這也是繼2018年7月「新北保時捷中心」開幕之後，尚騰汽車集團旗下第二座Porsche Centre保時捷中心落成啟用，為尚騰汽車集團在南台灣豪華車市的經銷通路佈局跨出關鍵一步。

這不僅是台南第一座Porsche Centre，更是台灣中南部首座融入 Destination Porsche設計概念的保時捷展示中心；未來除了透過導入顛覆傳統汽車產業的多元化創新概念及服務思維，尚騰汽車集團也將持續規劃提升頂級服務規格，確保與時俱進的高品質服務。

2020年初，尚騰汽車集團即率先在台南市南紡購物中心二館，投資7,500萬元闢建全球第一座以Porsche Studio 2.0設計版本打造的全新「Porsche Studio Tainan台南保時捷都會概念店」，讓大台南地區的保時捷車迷們得以與Porsche各式車款近距離接觸，如今「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」正式開幕啟用，不僅將全面擴大尚騰汽車集團在地經銷網絡於銷售及售後服務的總體量能，也將提供嘉義與大台南地區的保時捷車主。

今日的開幕典禮上現場貴客雲集，包括台灣保時捷總裁Christian Nater聶德軒、台灣保時捷通路發展處長Rouven Marquardt 馬如峯、台南市黃偉哲市長、立法委員林俊憲、立法委員王定宇、台南紡織集團侯博明總裁、松暉營造董事長邱政賢、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、義美食品董事長高志尚，勤益投資控股曾瑞澤副總、億載會會員、億載新世代會員以及尚騰汽車集團執行長吳睿弘…等參與開幕典禮暨剪綵儀式，共同見證這座耀眼的南台灣豪華汽車品牌新地標的誕生。

全新台南保時捷中心盛大的開幕典禮上，全球限量200台，極度稀有的「全新911 GT2 RS Clubsport道路版賽車」領銜登場，這不僅是這輛700匹馬力的公路競技版猛獸首次在台灣的公開亮相，以「性能911」作為車款展示主題，同時展示四款稀有度破表、連平時都很難單獨在保時捷展示中心現身的911限量或典藏版車款。