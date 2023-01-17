1/19威力彩頭獎上看2.2億元 一注獨得享3945個月年終獎金

台灣彩券公司表示，由於威力彩1/16(一)開出頭獎，即將於本週四開獎的第112000006期符合春節機動加碼的啟動條件，當期將實施頭獎加碼，加上額外加碼的2億元後，1/19(四)頭獎金額上看2.2億元，以主計處所發布的2021年國人平均月薪5萬5,754元換算，如有人幸運一注獨得，相當於可一次領到3,945個月的年終獎金。

根據台灣彩券公司資料統計，去(2022)年威力彩一共開出六次頭獎，相較過去平均每年開出四次頭獎，可說財神爺特別眷顧彩迷朋友。

威力彩去年開出的六次頭獎中，只有一次是由兩注均分頭獎獎金，其餘五次皆為一注獨得，全年總計開出七注頭獎，每名中獎人贏得的獎金高達5.56億元。

該七注頭獎的開出地點只有一注是在北部地區，中部和南部地區則各開出三注，以單一縣市來看，高雄市囊括了去年下半年開出的三次威力彩頭獎，也是威力彩上市以來的罕見狀況。

台彩也特別公開去年七張威力彩頭獎中獎彩券的買法，每張中獎彩券平均購買金額為200元；選號方式以電選居多，占比約七成(71.4%)，自選號碼中獎的比率約為三成(28.6%)。

除了威力彩已確定將於1/19(四)加碼2億元外，最受大眾喜愛的大樂透也將從1/20(五)小年夜起展開連續17天的加碼活動，活動期間除了每天會開出億元頭獎的獎號外，還要送出360組100萬元的春節大紅包獎項，民眾買一張大樂透彩券可以對兩種獎項。

每五分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果遊戲，也正在實施獎金加碼，至1/29(日)前，基本玩法1~6星、猜大小、猜單雙等玩法部分獎項的單注獎金都有提高，民眾不妨把握春節加碼的好時機，買張彩券，不僅可做公益，還有機會為自己的年終獎金加碼。