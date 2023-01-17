新鮮人年薪120萬！信義房屋將啟動幕僚MA第二屆招募

信義房屋（9940）2022年首度對外招募總部幕僚儲備幹部，是國內唯一一家不動產業者，針對幕僚人員打造專屬的儲備人才培育計畫，且提供為期兩年、每年保障年薪120萬元的待遇。首屆MA近期完成第一階段在業務單位半年的歷練，不僅全面了解房仲作業，更是快速訓練與人溝通、解決問題，也培養抗壓與耐挫能力，緊接著，也將帶著在第一線的觀察與體驗，進入總公司幕僚部門輪調。

畢業自政治大學地政所的譚雅晴，過去半年在信義松仁店歷練，這是她畢業後第一份正職工作。雖然過去是地政科系背景，也曾在估價師事務所實習，但她笑說，「房仲業務工作完全超出想像！」最令她印象深刻的是，很多人認為業務工作很自由，其實需要更高的自我規劃能力，同時，還要擅長與人溝通。

為此，譚雅晴在這半年之間閱讀許多電子書、聽Podcast，希望增進自己的溝通能力，無論是應對客戶或與同事間的互動，都越來越能找到方法。曾有一位賣方客戶一開始對她很不信任、對她建議的售屋策略都不予接受，但譚雅晴堅持了3、4個月，持續理性與對方溝通，又考量客戶經常出國出差，貼心準備防疫包，最後竟感動了這位平時相當「霸氣」的客戶，不僅把她當孫女般對待，還堅持自己的房子要透過譚雅晴成交。

因此，譚雅晴認為，在第一線業務崗位的半年，最大收穫就是強化了溝通能力，學習以更開闊的心態，站在業務、客戶、總公司幕僚等不同角色去思考。最重要的是，她更理解不動產領域「法規面」的重要性，因為與每一個買賣案件息息相關，未來進入總部幕僚單位輪調，對於原先不在職涯規劃中的法務相關部門，更有興趣學習、挑戰，「可以說是讓我的職涯選擇更加多元！」

而在文湖國小店歷練半年的宋建學，加入MA計畫就是希望在信義房屋推動數位轉型的過程中，貢獻一己之力，但他秉持「做什麼要像什麼」的態度，即使只在業務單位半年，不僅表現達到一般業務新人的轉正門檻，甚至曾經拿過全區單月業績TOP1。

更重要的是，他適時讓自己在業務與幕僚角色間切換，設身處地了解第一線業務的需求，再回頭以幕僚角度思考，「總公司可以提供什麼協助？」希望將半年的歷練經驗，都化成未來進入幕僚單位，挖掘問題、解構問題、進而解決問題的養分。

信義房屋表示，總公司幕僚儲備幹部有別於坊間中小型房仲業所招募的「儲幹」，入職後多半仍是從事業務職，信義房屋更是希望將優秀、頂尖的新鮮人，培養成具全局觀和專案管理能力，中長期能夠晉升管理職務的人才，提高企業人才密度，成為企業轉型、打造「居住生活生態圈」的動能。

為此，信義房屋大手筆針對幕僚儲備幹部提供月薪7萬、年薪120萬的保障薪資，且培訓期間可依專案表現，年薪最高達150萬，兩年期間也會讓MA輪調於不同部門，且安排中高階主管及專屬導師輔導，充實各領域關鍵職能與實作經驗。信義房屋也預告，第二屆MA計畫即將於2月中旬開始對外招募，有意願挑戰的社會新鮮人，可以密切注意信義房屋人才招募網站。