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新光三越去年業績886億創新高 吳昕陽：今年挑戰920億
百貨龍頭新光三越去年業績達886億元，創歷史新高，較2021年的797億元成長11.2%。總經理吳昕陽表示，今年還是會持續穩中求好，業績要挑戰920億元，首次突破900億元大關，較去年成長4%。
吳昕陽表示，去年精品與名品仍是最亮眼的業種，業績成長幅度達28%，餐飲也有17%，男裝、戶外業績表現也相當不錯，同時也進行數位轉型、深耕skm pay，會員人數突破300萬人，APP下載量也破200萬，使用skm pay的消費額313億元，業績佔比達36%。
吳昕陽也說，持續數位轉型外，實體改裝也沒有停滯每年都有約30個案子，6~7個樓層的大改裝，而團隊應變的更好，齊心協力共同度過難關這些都是業績成長的原因。
而原本應該在去年耶誕節左右於台北市東區登場的Diamomd Tower，由於受到疫情、缺工等因素影響，吳昕陽也說，預計開幕時間會在今年中。
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