北市買房、租房撿便宜看過來！最熱是這條街
台北市政府地政局今公布2022交易量前40名熱門路段，新成屋房價以北投稻香路最便宜，均價一坪58萬元，中古屋最便宜路段也在北投，為中和街，一坪42萬元，另外熱門租屋路段，租金最便宜的也是中和街，月租一坪895元。
北市每年依照前一年實價登錄案例，以屋齡5年為界，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名的熱門路段，並以平均交易單價排序。除計算各路段交易量及單價，同時呈現與2021年相較之變動幅度及排名升降，讓市民可輕鬆讀懂北市熱門交易路段近1年量價變化。
新成屋部分，熱門交易路段房價最高前3名，分別為市民大道四段（203萬元/坪）、敦化南路一段（155萬元/坪）及信義路二段（152萬元/坪），其中，市民大道四段每坪單價已突破200萬元，並連2年居冠，主要是位於微風百貨周邊的新成屋拉高均價所致。
中古屋部分，單價前3名路段，依序為仁愛路四段（114萬元/坪）、信義路四段（103萬元/坪）及忠孝東路四段（100萬元/坪），其中仁愛路四段已蟬聯中古屋單價冠軍路段4年。
新成屋單價較低路段，依序為稻香路（58萬元/坪）、五分街（62萬元/坪）、華亭街（69萬元/坪）。中古屋則分別為中和街（42萬元/坪）、溫泉路（42萬元/坪）及康樂街（53萬元/坪）。
分析上述路段共同條件，多數距市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，故仍受購屋者青睞。
出租屋熱門路段統計，月租金單價最高前3名，分別為信義路五段（2,015元/坪）、南京東路二段（1,996元/坪）及市民大道一段（1,988元/坪）。月租金單價相對親民的熱門路段，分別為中和街（895元/坪）、萬大路（963元/坪）及和平西路一段（1,180元/坪）。其中中和街連續3年皆為價格相對親民之熱門路段。
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