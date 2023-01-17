快訊

風光滲透率春節衝3成 為何恐釀電線走火 「棄電」好嗎？

臉書直播尼泊爾墜機實況 印度乘客身分與影像可靠性獲得證實了

北市買房、租房撿便宜看過來！最熱是這條街

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北投示意圖。記者游智文／攝影
北投示意圖。記者游智文／攝影

北市政府地政局今公布2022交易量前40名熱門路段，新成屋房價以北投稻香路最便宜，均價一坪58萬元，中古屋最便宜路段也在北投，為中和街，一坪42萬元，另外熱門租屋路段，租金最便宜的也是中和街，月租一坪895元。

北市每年依照前一年實價登錄案例，以屋齡5年為界，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名的熱門路段，並以平均交易單價排序。除計算各路段交易量及單價，同時呈現與2021年相較之變動幅度及排名升降，讓市民可輕鬆讀懂北市熱門交易路段近1年量價變化。

新成屋部分，熱門交易路段房價最高前3名，分別為市民大道四段（203萬元/坪）、敦化南路一段（155萬元/坪）及信義路二段（152萬元/坪），其中，市民大道四段每坪單價已突破200萬元，並連2年居冠，主要是位於微風百貨周邊的新成屋拉高均價所致。

中古屋部分，單價前3名路段，依序為仁愛路四段（114萬元/坪）、信義路四段（103萬元/坪）及忠孝東路四段（100萬元/坪），其中仁愛路四段已蟬聯中古屋單價冠軍路段4年。

新成屋單價較低路段，依序為稻香路（58萬元/坪）、五分街（62萬元/坪）、華亭街（69萬元/坪）。中古屋則分別為中和街（42萬元/坪）、溫泉路（42萬元/坪）及康樂街（53萬元/坪）。

分析上述路段共同條件，多數距市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，故仍受購屋者青睞。

出租屋熱門路段統計，月租金單價最高前3名，分別為信義路五段（2,015元/坪）、南京東路二段（1,996元/坪）及市民大道一段（1,988元/坪）。月租金單價相對親民的熱門路段，分別為中和街（895元/坪）、萬大路（963元/坪）及和平西路一段（1,180元/坪）。其中中和街連續3年皆為價格相對親民之熱門路段。

資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局

租金 租屋 北市 房價

延伸閱讀

北市走春看這裡 動物園發開運金、兒童新樂園屬兔免費

國中小寒假作業自己決定 北市新增47國中試辦

年前車潮爆炸 北市基隆路調撥車道15日起提前實施、延長時間

房價對年輕人不公平？千萬只能買30年中古屋 網：請自立自強

相關新聞

豪門女婿神秘隱身地產界 真實人生如勵志偶像劇

不動產代銷業近年競爭激烈，大型代銷幾乎大小案通吃，新公司很難出頭，但仍有例外。成立不到五年的震世國際地產就是其一，近年靠...

北市買房、租房撿便宜看過來！最熱是這條街

台北市政府地政局今公布2022交易量前40名熱門路段，新成屋房價以北投稻香路最便宜，均價一坪58萬元，中古屋最便宜路段也...

佐登-KY城堡經濟學發威 首季挑戰累計入園人次破百萬

佐登-KY（4190）城堡經濟學發威！去年年底引起炫風的城堡雪景持續吸客，使得佐登妮絲城堡生技園區開幕以來累計售票人次已...

全國的市地重劃爭議 出現首宗聲請憲法訴訟案

台中市黎明自辦市地重劃案，一審認定富有公司主導重劃會虛增工程款詐取抵費地，依背信等罪判刑，全案上訴台中高分院。富有公司及...

平均地權有助房市正常 永慶推新人5萬X12個月搶市占

搶在年前求職旺季，永慶房屋宣布推出2023「鴻兔大展512專案」，於今年2月1日至12月31日錄取報到的業務新人，皆有前...

Lexus Electrified Sport Concept首次來台亮相

喜歡跑車的車迷朋友有福了，繼2022年8月於LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店展出品牌超跑LFA獲得車迷的熱烈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。