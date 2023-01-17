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豪門女婿神秘隱身地產界 真實人生如勵志偶像劇

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
楊世均。圖／讀者提供
楊世均。圖／讀者提供

不動產代銷業近年競爭激烈，大型代銷幾乎大小案通吃，新公司很難出頭，但仍有例外。成立不到五年的震世國際地產就是其一，近年靠著不同思維在市場打出名氣，最近企畫銷售北市松山區建案「勝輝馥敦」，訴求首付38萬元起超低門檻，更成為市場熱門話題。

震世國際地產作風低調，外界了解不多，但據了解，負責人楊世均是前籃球國手，也是科技富豪廣達集團共同創辦人梁次震的女婿，太太梁佳敏是Bellavita總經理，他還曾經參與偶像劇演出，真實人生有如一齣勵志偶像劇。

楊世均本名楊世豪，曾經關注過HBL籃球賽的七年級生，對於和陳信安、張智峰齊名的屏東高中楊世豪應不陌生。除了球技高人一等，由於高大帥氣陽光外型，還曾出演偶像劇「原味的夏天」。

楊世均在亞青國手退役後短暫加入職籃，後來投身房地產，先後在有巢氏、大師房屋工作，進入海悅團隊體系的海悅地產，憑藉銷售優異的千萬經紀人表現，打敗眾多競爭者成為營運總處處長，過人的耐力及抗壓力，讓他做一行像一行，都有好成績。

震世國際地產自2019年成立以來，多以獨棟豪宅的頂級精品客層經營為主，企劃代銷建案包括林口「年豐七也」、北投「恆通御墅」、陽明山「菁山邸」等，都有亮眼銷售表現。最近企畫銷售北市微風廣場附近的危老案「勝輝馥敦」，犀利的銷售手法，更讓業界關注，成為市場黑馬。

松山區建案「勝輝馥敦」。圖／讀者提供
松山區建案「勝輝馥敦」。圖／讀者提供

建案 房地產

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