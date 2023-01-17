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長榮航連續十年獲澳航空網站飛安肯定 名列全球前20大最安全航空公司

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於日前公布最新飛航安全評比結果，長榮航空連續十年獲評為全球前20大(Top-20)最安全航空公司，本次獲得第九名的肯定。長榮航空提供
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於日前公布最新飛航安全評比結果，長榮航空連續十年獲評為全球前20大(Top-20)最安全航空公司，本次獲得第九名的肯定。長榮航空提供

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於日前公布最新飛航安全評比結果，長榮航空' rel='長榮航空' data-rel='/2/115057' class='tag'>長榮航空（2618）連續十年獲評為全球前20大(Top-20)最安全航空公司，本次獲得第九名的肯定。今年第一、二名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、葡萄牙航空等國際知名航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空始終貫徹「追求安全、絕不妥協」的理念，即便在COVID-19疫情期間也堅持嚴格的安全紀律和作業標準，能再次獲得AirlineRatings.com專業評鑑機構的肯定，對於全體員工也是一大鼓勵，本公司將持續提供旅客最安全舒適的飛行體驗。

AirlineRatings.com總編輯Geoffrey Thomas指出，全球航空公司每天都會面臨大小意外事件，多數為航機或引擎相關問題，如何妥善處理正是成為安全航空公司的重要關鍵，而我們的2023年排名是安全創新、卓越營運和機隊優化的重要參考指標。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球385家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司。AirlineRatings.com的飛安認證更是獲得來自195個國家的眾多旅客深深信賴。

長榮航空以良好的飛安紀錄著稱於業界，逾30年的努力獲得獨立驗證公司、各專業航空評鑑極高的評價，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全球最安全航空公司之一；國際航空運輸協會（IATA）2003年創立IOSA航空作業安全認證制度以來，長榮航空也持續通過每兩年一次的查核認證。

長榮航空 飛安 長榮航

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