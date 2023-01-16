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桃園三大優勢 狂吸14家上市櫃企業去年砸逾171億投資

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
桃園航空城計劃二期徵收農地示意圖。台灣房屋提供
桃園航空城計劃二期徵收農地示意圖。台灣房屋提供

據公開資訊觀測站統計，2022年迄今有14大上市櫃公司投入資本購入桃園土地，總投入逾171億元資金，欲開發超過8.4萬坪土地。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園富具人口紅利及產業多元的工商大城，且享有國門之都的國際空港運輸優勢，不僅吸引國際大廠紛紛投資，同時有許多國內上市櫃公司看好桃園的發展優勢，也積極在桃園開疆拓土。

江怡慧分析，上市櫃大廠投資選址有三大方向，第一「交通便利性」，四通八達的交通條件，是任何產業深耕的主要考量，尤重國際空港，能讓來自世界各地的材料、商品、人才更快速運轉；第二「產業群聚力」，大廠選擇產業專用區或是選擇具相關產業群聚的區域，有利於打造完整產業鏈穩定產銷，航空城產業專區的基地就是最佳案例。

第三「人才充沛度」：產業進駐創造大量就業機會，也意味著企業具備龐大的人才需求，因此人口持續成長、就業人才豐沛的區域，就成為企業落腳的關鍵考量。而桃園在人才、產業、交通方面均得天獨厚，使企業投資表現大放異彩。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強指出，去年14大上市櫃公司投入資本購入桃園土地，總投入逾171億元資金，欲開發超過8.4萬坪土地，其中逾三成搶進航空城產業專區，主因此專區優先提供給雲端運算、智慧車輛、國際物流、生科醫藥、航空輔助、綠能等相關產業。

零售業者統一超（2912），去年7月不僅豪砸60億元進駐占地2.6萬坪的航空城產業專區H基地，成為去年投資桃園最多的上市櫃企業；此外健策（3653）、大樹（6469）、藥華藥（6446）等大廠，也都花費重金挺進桃園航空城。中興電（1513）則在桃園觀音加深布局力道，於觀塘大潭電廠周邊投入3.8億元購入1,270坪的廠房。

另外四家建商華建（2530）、愛山林（2540）、興富發（2542）以及遠雄（5522），亦積極以合建方式投入桃園房地產市場。

桃園航空城計劃二期徵收農地示意圖。台灣房屋提供
桃園航空城計劃二期徵收農地示意圖。台灣房屋提供

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