疫後首度回歸德國 紡拓會組團參加Heimtextil展

疫後首度回歸德國，紡拓會召集8家紡織業者一起組團參加於法蘭克福舉辦的「2023年德國法蘭克福家用紡織品展Heimtextil」，展出各式兼具耐用性、功能性與永續性之窗簾與家飾布料及相關產品。據現場調查指出，造訪臺灣館買主超過800人次，預計商機500萬美元以上。

紡拓會此次徵集了8家紡織業者，包括富潤、佳世興、台簾、盛曟、榮陽堂、紅蘿蔔、力鵬（1447）及力麗（1444）等一起參展，且為增加臺灣廠商的曝光度，紡拓會透過電子報及電子型錄為臺灣館推廣，也在展館主走道刊登臺灣館廣告立牌，成功吸引逾800人次買主造訪臺灣館、預計商機500萬美元以上。

德國Heimtextil是全球規模最大的家用及商用紡織品展覽會，每年於法蘭克福舉辦。本屆Heimtextil展期為期4天，共匯集來自臺灣、德國、法國、西班牙、英國、中國大陸、土耳其、印度等53國2,400家廠商參展，展出包括各式永續性纖維及紗線材料、窗簾布、家飾布與寢具布料等豐富多元產品。

同時，大會也透過辦理研討會、工作坊、形象區概念館與導覽，使展商與買主得以共同探索循環經濟思維與永續發展應用的各種可能性，吸引來自全球129國4萬4千人次入場參觀，包含瑞典居家品牌IKEA、瑞典H&M Home、丹麥居家品牌Jysk等國際品牌買主到場參觀。