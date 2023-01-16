Gogoro超前部署 地方補助不用等、1/31前購車即補差額

Gogoro 針對尚未公告補助方案的縣市，Gogoro 超前部署，凡於 1/31 前至全台門市購車，Gogoro 後續將為消費者補齊補助差額，讓地方購車補助即刻到位。

同時，Gogoro 彰化中正門市盛大開幕，首次結合周邊名店、推廣彰化美食，民眾憑在門市領取的優惠券或出示 Gogoro App 車主手機畫面，就能享有獨家優惠3；且於彰化任一門市購車，加碼送一頂 Gogoro 造型騎士安全帽。

2023 年政府電動機車汰舊換新方案已公告，包括經濟部工業局維持 $7,000 補助、環保署最高 4,800 補助；已宣布購置電動機車的地方縣市補助則有基隆市、台北市、新北市、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣與甫於今日公告的彰化縣。

針對其他尚未公告補助的縣市，Gogoro 宣布，凡在 1/31 前完成購車手續者，倘若後續地方政府公告之 2023 年補助金額低於前年，Gogoro 將會以 Gogoro Smart Points 為消費者補足差額，入手電動機車一樣划算。