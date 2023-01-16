臺鹽聲明去年已終止「勁固力補股胜肽」經銷廠商契約

臺鹽公司（1737）鑑於經銷商於電視、網路銷售「勁固力補股胜肽」，播出涉及誇大不實廣告損及公司形象及商譽，今（16)日嚴正聲明，「勁固力補股胜肽」經銷契約早於去年(2022)年10月3日即終止。

臺鹽表示，「勁固力補股胜肽」係由研發團隊特選素材、嚴格製程把關，品質無虞。惟此商品為保健食品而非藥品，公司謹守《食品安全衛生管理法》要求，但經銷商頻頻播出涉及誇大不實廣告，臺鹽在合作期間曾多次要求廠商改善廣告無效，並遭食藥署移送台中市食品藥物安全處依法裁處，遂斷然提前終止契約。

臺鹽強調，該經銷商因持續以不當行銷、客服手法，屢次引起消費者投訴並引發糾紛，為保護商譽顧及消費者權益，及避免魚目混珠，除已終止經銷合約，亦籲請消費者明鑑。