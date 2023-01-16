去年第四批地上權標脫率破7成 麗寶砸15億元獵地成大贏家

財政部國產署去年第四批地上權標案今（16）日下午開標，11宗標的共8宗順利標脫，標脫率約72%，溢價率介於1.047%至21.16%，決標權利金達19.3億元；其中，麗寶集團砸下15.5億元、一舉搶下5案，加上麗寶集團家族的寶泰，此次北中南均有佈局，為此批次最大贏家。

去年第四批國有土地招標設定地上權，共推出11宗標的，北區推出3宗，中區及南區各4宗。今日開標合計吸引11宗標單，最後有8案標脫，以北區3案全數標脫成績最好，南區推4宗標脫3宗，中區推4宗標脫2宗。

國產署表示，加上今日標脫8宗，去年國有非公用土地設定地上權可說是「豐收年」、標脫率達60.98％，超越前年的60.87％，為自2010年來最高，標脫總金額54億餘元。

國產署表示，本次招標設定地上權案地租年息率3.5％，其中1％隨申報地價調整，2.5％依簽約當期申報地價計收。

北區3案中，位於台北市蛋黃區的大安區仁愛段標的，地點臨近華視大樓、松山文創園區及國父紀念館，吸引2封標單投標，最終由麗寶建設以6.57億元、溢價率13.8％搶下，力壓將捷的5.78億元。

北區其他2案各吸引1封標單投標，全由麗寶集團搶下，新北市土城區永福段標的，由麗寶旗下芙蓉開發以1.49億元、溢價率1.047%搶下；新北市林口區國宅段則由麗盛以9268萬元、溢價率約3％得標。

中區4案標脫2案，同樣也由麗寶集團囊括，包括位於台中市東區干城商業區練武段及台中市梧棲區三民段，都由麗寶旗下建義建設開發拿下，分別以4.17、2.37億元得標，溢價率各為3.27%、2.794%。

南區4案標脫3案，其中台南市南區鹽埕段標的，區位生活機能極佳，一舉吸引3封標單投標，最終由全聯以8751萬元得標，且溢價率高達21.16。

南區其他2案中，嘉義市港子坪段同由麗寶集團家族的寶泰搶下，以1.47億元、溢價率2.79%得標；另外，由於國內工業區用地趨於飽和，乙種工業區土地需求量大，高雄市旗津區旗汕段乙工地，則由立州油脂以1.43億元、議價1.35%得標。