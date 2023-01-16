國有地上權開標 麗寶砸15億搶地、再成大贏家

去年第四批國有地上權今（16）日開標，11宗土地共標脫八宗，標脫率達72.7%，其中光是麗寶集團旗下建設公司，就橫掃北部三宗、中部二宗土地，再度成為地上權大贏家。

國產署去年11月公告去年第四批國有地上權招標，在北中南推出11宗土地，面積合計5公頃，今日開標結果，北部釋出三宗全數標脫，中部釋出四宗、標脫二宗，南部列標四宗、標脫三宗，合計八宗順利標脫，總標脫金額約19億元。

北部此次在台北市大安區、新北市土城區、新北市林口區各推一宗土地，分別由麗寶建設、福容開發、麗盛建設得標，等於是由麗寶集團通通打包帶走。

中部四宗標的，台中市東區練武段干城重劃區、台中梧棲土地，都是由建義建設搶下，也屬於麗寶集團。

總計北部、中部五宗土地，麗寶集團共砸下15.5億元搶地。

南部三宗標脫土地分別位於高雄市旗津區、台南市南區、嘉義市，分別由立州油脂、全聯實業、寶泰開發取得。

其中高雄市旗津區屬於乙工土地，業者先前就有在洽詢；台南市南區土地由全聯搶下，這次全聯只出手這一宗，不過有別於先前出價保守，這次溢價率達到21%，是此批溢價率最高的一宗。