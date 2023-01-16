立榮航空再獲金翔獎肯定 四度蟬聯「國內定期航線組」

交通部民航局今天（16日）舉辦76週年慶祝大會暨頒獎典禮，立榮航空榮獲交通部民航局111年度「國內定期航線組」金翔獎，由交通部次長祈文中親自頒獎，立榮航空董事長林志忠代表全體同仁出席領獎。立榮航空表示，自89年起已第九次獲得金翔獎國內線組的榮譽，且105年至111年四度蟬連獲獎。

立榮航空董事長林志忠表示，金翔獎是民航局為提升國籍民用航空運輸業之營運與服務品質，自1998年起每2年舉辦一次民用航空運輸業營運與服務評鑑，也是國內航空業最受矚目的獎項；此次獲獎是立榮航空全體同仁共同努力付出的成果。

立榮航空飛航網路遍佈全台，為營運國內線航班最密集的航空公司，並持續提升、精進飛航安全及服務品質，深獲主管機關及旅客的高度認同。本年度評比中，立榮航空在「班機出發準點率」、「班表執行率」、「電子登機證或自助報到機使用率」等項目皆名列第一，優異表現獲評審委員肯定，再次脫穎而出。

林志忠指出，立榮航空除了營運亞洲區域及兩岸航班，並長期投入本島往返離島及花東等國內航線的空運服務，2020年起受COVID-19疫情影響，仍兢兢業業提供旅客空中交通服務，在台灣疫情趨緩後，積極配合各地政府旅遊振興方案，以增班或放大機型方式提高運能，滿足國人旅遊需求。