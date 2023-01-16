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立凱電釋出客戶認證新進度 歐洲市場大者恆大

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

磷酸系鋰電材料與鋰智財供應商立凱電（5227）今（16）日於官網更新客戶認證進度。截至目前，目前立凱電總計有效客戶為39家客戶，歐洲市場開始出現大者恆大效應，部分客戶量產規模開始擴增。與2022年5月相比，已新增歐洲客戶3家、美國客戶3家、其他地區客戶1家，終端應用包含儲能、電動車、電動貨卡車及固態電池，且客戶多為國際知名公司。

立凱電在符合保密協議的情況下，每年1月與7月在官網向股東發布產品開發驗證進度更新。由於儲能與EV客戶開發認證產品長達3到5年，為增加公司產品開發進度的透明性，在符合客戶保密協議的情況下，公司適時向股東說明客戶產品開發認證的情況。

據立凱電說明，目前進入連續試產與供應商認證的第3期及正式量產的第4期客戶共計12家。認證進度向前推進的廠商，則有1家歐洲客戶由第2期快速推進至第4期，1 家日本客戶也由第1期躍增至第3期。

該公司說明，雖然有9家客戶受經濟影響或營運政策調整，在客戶名單內剃除，但與2022年5月相比，仍新增歐洲客戶3家、美國客戶3家、其他地區客戶1家，且客戶多數為國際知名公司，終端客戶與銷售市場遍及全球。

受歐美各國對電動車的法令要求及補貼獎勵政策激勵，2022年立凱電在各市場領域持續擴大，全球儲能電池已完全確認將以磷酸鐵鋰電池為發展主軸，並同時在電動載具的應用逐步升高，立凱電認證客戶於2028年之前的出貨將不限於儲能用電池，也跨足電動載具包括電動車及電動貨卡的供應鏈領域。

立凱電已於2022年轉型為鋰智財供應商，由立凱電授權技轉客戶量產，並供貨給第4期的客戶。立凱電將持續專注在產品開發及服務第1至3期的客戶，採取分工合作的模式，降低客戶供應鏈集中的比例。

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