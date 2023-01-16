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麗嬰房延攬Buyandship前聯合創辦人陳仁沛任總座 帶領公司再造

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

為迎接疫情後嬰童市場的挑戰，麗嬰房（2911）今（16）日宣布，延攬國際跨境電商Buyandship前聯合創辦人暨首席執行長陳仁沛，自今年2月1日起接任麗嬰房總經理，帶領公司進行組織再造與轉型。

而麗嬰房現任總經理張育韶，將自今年2月1日起轉任顧問，運用其累積多年嬰童市場經驗，繼續為公司服務。

陳仁沛2017至2022年任職期間，為Buyandship實現業績成長達10倍、市場拓展至12個亞太地區之成績。過去他也曾服務於日本產業夥伴（私募基金）及管理顧問公司，專長在協助公司組織重組與改革，以及開發跨境市場。

少子化近年來對兩岸嬰童市場產生莫大衝擊，加上疫情開始後，消費型態與偏好也快速轉變，讓傳統實體零售業遭遇前所未有的困難。

麗嬰房表示，在即將解封之際，公司必須加快調整的腳步，才有機會持續立足於市場。因此，公司期望能憑藉陳仁沛的能力與專長，不僅只求於兩岸嬰童市場之存續，更進一步能開拓新商機，打造麗嬰房新的成長引擎。

麗嬰房 疫情 跨境電商

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