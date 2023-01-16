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台灣跟進？日本擬降級、室內不戴口罩 王必勝曝開放時間點

東森取代誠品拿下台北車站K區經營權 今年4月接手營運

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

東森購物實體店鋪再下一城，宣布取代誠品（2926），取得台北車站K區地下街的經營權，預計今年4月1日接手，K區有5,000坪空間，除了既有美食廠商外，還將投入更多複合功能，包括讓年輕人現場排練舞蹈及舉辦活動，並將提供外籍移工固定聚會的空間。東森（2614）亦將發揮集團綜效，未來不排除進駐東森寵物雲和東森自然美。

東森購物也表示，除了拿下台北車站K區經營權之外，未來也將爭取各地車站、醫院各式美食廣場及高速公路休息站等營運機會。

東森購物表示，1月12日取得台北車站K區地下街的經營權。而疫情前，台北車站K區一年營收6億元，疫情三年期間平均年營收4億元，東森購物預計4/1接手台北車站K區經營。

未來東森購物取得經營權後，也將提供更多活動及服務滿足年輕同學展現青春活力的空間，並將評估提供外籍移工固定聚會的友善空間，且不排除進駐東森集團旗下各項店舖。

東森集團日前也宣布旗下各企業年終獎最高五個月，其中東森購物年終5個月最高，東森國際最高可領4.8個月年終。

東森新媒體ETtoday新聞雲最高3個月，東森寵物最高2.5個月，東森自然美含直營SPA店、東森消費聯盟、東森房屋及分眾傳媒最高2個月。總計2022年全集團發出的年終獎金就多達6億元，其中東森購物就發出獎金3.9億，佔了稅後淨利26%，打破台灣零售業的紀錄。

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