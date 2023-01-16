成立13年來首跨出雙北展店 京站攜手隆遠打造桃園藝文特區新地標

京站（2942）今（16）日在封關前宣布，與土地開發公司隆遠股份有限公司，簽訂桃園區同德段19地號土地，計畫興建商業大樓，作為經營零售商場合作，打造桃園藝文特區Qsquare創意經營新地標，這也是京站成立13年以來首次跨出雙北展店，預計計2027年底營運。

京站實業股份有限公司董事長林怡均以及隆遠股份有限公司董事長莊子華出席代表簽署合約。

隆遠股份有限公司座落於桃園區同德段19地號土地，計畫興建商業大樓，作為經營零售商場之用，由京站實業股份有限公司承租租賃標的物商業大樓，租期20年，座落基地有615.4坪，標的物預估面積為6,775坪，包括地下5層至地面12層，商業層1-12Ｆ／ 停車層Ｂ1-Ｂ5。

商業空間計畫概念「綠光有氧新空間」、「沉靜體驗新生活」為主軸，以美食文化以及生活品味形塑為藝文特區新城視。隆遠與京站將攜手打造桃園藝文特區Qsquare創意經營新地標，預計2027年年底營運。

京站時尚廣場，以「食、裝、趣、遊」攻佔消費者的饕癮、購慾、玩心、遊樂，多國美食大總匯，現今分店包括台北店(含R10 心中山爵士廣場)、小碧潭店。

林怡均在簽署儀式表示，謝謝隆遠團隊選擇與京站一同協力開發這個案子，這是京站成立13年以來第一次跨出雙北，但對京站專業經營團隊來說不是第一次，經營團隊在長年累積實戰下來，以及更多名具有專業創意的人才加入後，相信可以把這個案子跟隆遠團隊完美協力，一起創造出桃園的新地標。

從事土地開發及不動產租賃業務的隆遠集團董事長莊子華，在台北地產圈赫赫有名，成立隆遠、隆雲及隆蔚公司。

莊子華表示，該地標原訂作電影院，但因為疫情變化的緣故，決定改變經營型態，本次有機會與京站合作，「京站與我們算是同行，但相較我們較早跨出多角化的經營，相信這次的合作在京站專業經營團隊協助下可以取得更大的效益」，期待這個案子可以為桃園市藝文特區的居民創造一個更好的休閒娛樂去處。