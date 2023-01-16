疫後第一個春節出國人潮多 14日一天有7.3萬旅客

交通部民航局長林國顯今（16）日表示，疫情趨緩，出入境旅客明顯增多，去年春節期間桃園國際機場一天有300架次，但旅客量僅2,000人，本月14日一天有314架客機，進出旅客已達7.3萬人次，為疫情前的54%，航空業只可以這麼快提供旅客服務，就是因為業者在疫情期間保留了元氣。

國內航空業最高榮譽「金翔獎」昨日於民航局舉行頒獎典禮，林國顯致詞時說，航空業在疫情期間承受了苦難，但也「沒有浪費苦難」，經歷近三年疫情，沒有被疫情打倒反而保留了元氣，培養了更強的韌性，所以國境開放後可以很快地提供服務。

出席典禮並擔任頒獎人的交通部次長祁文中則表示，過去三年，航空業宛如在疫情期間執行了「韌性加強計畫」，除了維持自身的營運，還協助政府疏運防疫物資，而且，從來沒有停止軟硬體更新的腳步，如今，終於在疫情趨緩時迎來了復甦，因為大家都做了準備，希望航空業能在2024年回到疫情前水準。

由於國內航空業過去三年飽受疫情衝擊，且航空業身處國門防疫第一線，從業人員也是全台防疫工作相當重要的一股力量，因此，今年民航局76周年局慶也特別表揚華航等七個防疫卓越單位與華航資深護理師游宜真等18位防疫楷模。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也親自到場頒獎。