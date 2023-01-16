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影響40萬人、房市會休克 業者籲平均地權條例暫緩實施

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄（中）。記者游智文／攝影
中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄（中）。記者游智文／攝影

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄今（16）日表示，過去一年受打房政策影響，房市已奄奄一息，如果三讀通過的平均地權條例倉促上路，房市將變成休克，呼籲政府審慎擬訂施行細則，在房市回穩之前，暫緩實施。

林正雄表示，全台一年預售屋約銷售10萬戶，目前約有四年的預售屋還沒有交屋，平均地權條例限制預售屋轉售，等於有40萬名消費者受到影響，如此重要法案，卻未和業者充分溝通，倉促上路勢必造成重大影響。

他表示，平均地權條例修正案內容有很多爭議，包括預售屋限制轉售是否回溯既往，業者本身也有不同意見，因此內政部在擬定細則時，應多聽聽業者意見，在未完善之前，應先暫緩實施。

除了平均地權條例暫緩實施外，中華民國不動產聯盟總會表示，面對升息、股市與國際局勢動盪，房市已降溫回穩，建議「房地合一稅」已完成階段任務可退場，以維持房地產流通性。

另外，央行融資成數限制，使購地自備款從原本20%，暴增3倍至60%，加上18個月限期動工，中小型建商叫苦連天，失去生存空間，建議央行放寬選擇性信用管制，建商購地融資成數限制，促進房市健康。

不動產聯盟總會也建議推出加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」方向進行，即由政府補貼金融機構提供高達九成的低利貸款，拉長貸款期限至40年，拉長寬限期至5年並補助購屋貸款利率低於1%，以幫助年輕人輕鬆購屋，消化閒置資金，活絡房市增添內需景氣動能。

房市 平均地權條例 預售屋

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