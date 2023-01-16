第一大鋼鐵中鋼首件綠色貸款攜瑞穗銀 22億建再生水廠

日商瑞穗銀行(Mizuho)宣布與中鋼100%子公司中龍鋼鐵公司簽訂新台幣22億元「綠色貸款」（Green loan），貸款用途為興建再生水廠。針對此次綠色貸款，中龍委請安永聯合會計師事務所擔任第三方確信機構進行覆核，以確信此次貸款的目標符合綠色貸款原則，落實中龍的綠能策略以及永續發展的目標。

近年來氣候變遷加劇，各國環境災情不斷，鋼鐵業除了面對原料及市場變動加劇、經營風險升高等挑戰外，環境保護議題更為社會大眾所重視。中龍鋼鐵公司秉持中鋼集團永續發展的願景，持續在產業發展和環保建設上，取得最佳的平衡點，不僅努力推動經濟發展，也為在地的環境保護貢獻心力，善盡企業社會責任。中龍鋼鐵公司配合台中市政府推動的福田放流水回收再利用計畫，將在台中港區興建再生水廠，預計於112年第2季動工，規劃於115年第一季接管通水，以打造綠色鋼廠，實踐廢水變黃金的水資源利用價值，更盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業投入再生水領域，共同為守護台灣的環境努力。

瑞穗銀行表示，此件綠色貸款案依據亞太地區貸款市場協會（Asia Pacific Loan Market Association, APLMA）的綠色貸款原則2021（Green Loan Principles 2021, GLP）規範嚴格檢視，且委請安永聯合會計師事務所擔任第三方確信機構覆核。面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，中鋼集團積極落實減碳目標，持續在ESG永續環境、社會責任及公司治理等建構永續競爭力。

興建再生水廠的綠色貸款將全循環經濟理念拓展至綠色金融，瑞穗金融集團推動產業的綠色循環經濟活動與財務金融結合，落實ESG理念於營運中，本案為中鋼集團第一筆綠色貸款，具有市場指標意義。瑞穗金融集團除了持續推動永續發展，也致力於在永續金融及綠色金融領域取得領導地位。瑞穗金融集團長期的永續金融目標為自2019至2030永續金融累積放貸金額25兆日圓（其中12兆日圓為環境相關融資）。依Refinitiv LPC統計，2022年前三季瑞穗金融集團於亞太地區及日本國內Sustainable Finance Top Tier Lender排行榜皆居首位，總額分別達到76億美元及50億美元。