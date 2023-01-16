快訊

台灣地雷島／美售台爭議戰防雷 人權團體質疑恐誤炸無辜

T1聯盟／魔獸退燒？霍華德搭高鐵 兩腳「翹高高」掛頭墊引反感

整理包／年終獎金買台積電時機對嗎？投資人可關注三大台股標的

第一大鋼鐵中鋼首件綠色貸款攜瑞穗銀 22億建再生水廠

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
日商瑞穗銀行(Mizuho)過去曾與裕民航運公司完成新台幣25億元「永續連結貸款」（Sustainability linked loan）簽約。黃淑惠攝
日商瑞穗銀行(Mizuho)過去曾與裕民航運公司完成新台幣25億元「永續連結貸款」（Sustainability linked loan）簽約。黃淑惠攝

日商瑞穗銀行(Mizuho)宣布與中鋼100%子公司中龍鋼鐵公司簽訂新台幣22億元「綠色貸款」（Green loan），貸款用途為興建再生水廠。針對此次綠色貸款，中龍委請安永聯合會計師事務所擔任第三方確信機構進行覆核，以確信此次貸款的目標符合綠色貸款原則，落實中龍的綠能策略以及永續發展的目標。

近年來氣候變遷加劇，各國環境災情不斷，鋼鐵業除了面對原料及市場變動加劇、經營風險升高等挑戰外，環境保護議題更為社會大眾所重視。中龍鋼鐵公司秉持中鋼集團永續發展的願景，持續在產業發展和環保建設上，取得最佳的平衡點，不僅努力推動經濟發展，也為在地的環境保護貢獻心力，善盡企業社會責任。中龍鋼鐵公司配合台中市政府推動的福田放流水回收再利用計畫，將在台中港區興建再生水廠，預計於112年第2季動工，規劃於115年第一季接管通水，以打造綠色鋼廠，實踐廢水變黃金的水資源利用價值，更盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業投入再生水領域，共同為守護台灣的環境努力。

瑞穗銀行表示，此件綠色貸款案依據亞太地區貸款市場協會（Asia Pacific Loan Market Association, APLMA）的綠色貸款原則2021（Green Loan Principles 2021, GLP）規範嚴格檢視，且委請安永聯合會計師事務所擔任第三方確信機構覆核。面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，中鋼集團積極落實減碳目標，持續在ESG永續環境、社會責任及公司治理等建構永續競爭力。

興建再生水廠的綠色貸款將全循環經濟理念拓展至綠色金融，瑞穗金融集團推動產業的綠色循環經濟活動與財務金融結合，落實ESG理念於營運中，本案為中鋼集團第一筆綠色貸款，具有市場指標意義。瑞穗金融集團除了持續推動永續發展，也致力於在永續金融及綠色金融領域取得領導地位。瑞穗金融集團長期的永續金融目標為自2019至2030永續金融累積放貸金額25兆日圓（其中12兆日圓為環境相關融資）。依Refinitiv LPC統計，2022年前三季瑞穗金融集團於亞太地區及日本國內Sustainable Finance Top Tier Lender排行榜皆居首位，總額分別達到76億美元及50億美元。

延伸閱讀

就市論勢／AI晶片、鋼鐵、金融 可短打

鋼市回神 中鋼Q1拚盈

中鋼、允強 權證認購紅火

中鋼、中鴻 認購搶鏡

相關新聞

低價才是王道！ 2字頭房價與地上權住宅最受歡迎

地上權住宅出頭天？樂屋網統計去年六都最多線上買方瀏覽的社區，結果發現，此次上榜的社區多為房價2字頭的大樓，且這當中還有2...

第一大鋼鐵中鋼首件綠色貸款攜瑞穗銀 22億建再生水廠

日商瑞穗銀行(Mizuho)宣布與中鋼100%子公司中龍鋼鐵公司簽訂新台幣22億元「綠色貸款」（Green loan），...

買地取代購屋！14上市櫃公司桃園搶地8.4萬坪

平均地權條例三讀過關，未來私法人購屋將採登記制，台灣房屋趨勢中心表示，不少上市櫃公司已超前部署，以買地取代購屋，根據公開...

金門預售公寓二年暴漲4成 房仲曝3類人搶購

實價登錄資料揭露，金門縣金寧鄉西浦頭一間預售公寓2020年8月以總價430萬售出，屋主持有兩年後，於2022年11月以總...

2022年十大建商 這家年推1.6萬戶比超商還多

591新建案統計，2022年全台推案量前十大建商分別為寶佳、興富發、茂德、豐邑、愛山林、華固、國泰、富宇、永信及惠宇。寶...

今年豪華車銷量 衝10萬輛

豪華車龍頭台灣賓士總裁畢立思看好2023年國內豪華車市場有望首度衝破10萬台，年增率6.7%，將刷新歷史新高。台灣賓士指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。