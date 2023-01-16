低價才是王道！ 2字頭房價與地上權住宅最受歡迎

地上權住宅出頭天？樂屋網統計去年六都最多線上買方瀏覽的社區，結果發現，此次上榜的社區多為房價2字頭的大樓，且這當中還有2個社區是沒有土地所有權的地上權案和使用權案，顯見高房價下，低價住宅為王道，低價住宅愈容易獲得注目。

樂屋網表示，榜上前3名，都是量體超過千戶的超大型社區，第一名是亞洲新灣區的知名地標「高雄85大樓」，去年全年獲得高達10萬餘次的瀏覽，第二名則是位於台中市市區的「城市經典」。

依據樂屋網實價登錄資訊顯示，這兩個社區都有許多低總價的小套房求租或求售，都是自住或投資收租皆可的社區。

第三名「台北灣NO6江南大宅」，是淡海新市鎮的知名造鎮案，基地面積達8000餘坪，其中約有5600坪規劃花園造景，訴求豐富多元的社區公設；另一個同樣有上榜的當地指標案則是「海洋都心」社區，本次位列第8名。

比較特別的是，本次上榜的前10大社區中，出現了地上權案與使用權案，分別是位於高雄市三民區的預售屋「河堤世界」，以及台北市大同區的「台北京站」。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，「河堤世界」位於北高雄著名的河堤社區生活圈，該區人文氣息濃厚，機能完整，小環境舒適宜人，相較於周遭不到5年的社區單價都已坐穩3字頭，目前成交價約每坪20萬元上下，預計今年下半年完工。

「台北京站」則是沒有土地和建物權狀的使用權案，使用權限預計至143年1月，洪安怡表示，目前樂屋網站上「台北京站」開價約在4字頭，相比周遭屋齡相近的大樓房價動輒7、8字頭，價格也具吸引力。